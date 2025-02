Kendall Jenner carregou a tendência acessória de polarização dos anos 2000 que poderiam estar em toda parte neste outono

O início dos anos 2000 foi um período louco para a moda. As pessoas usavam tendências inexplicáveis ​​de tendências cooptadas pelas décadas anteriores, incluindo calças Capri das décadas de 1950 e 60, sapatos de plataforma dos anos 70 e até o Newsboy Caps do início dos anos 1900. Agora, tenho a sensação de que os bonés de jornais, em particular, verão um retorno neste outono graças a duas menções.

Primeiro de tudo, Kendall Jenner acaba de compartilhar uma foto do Instagram dela carregando uma e ela rapidamente acumulou mais de 2 milhões de curtidas e 3.400 comentários. Segundo, o show Khaite F / W 25, apresentado durante a New York Fashion Week no início deste mês, apresentou bonés elegantes nas cabeças de mais de uma dúzia de modelos de faixas. Como qualquer pessoa da indústria da moda diria, Kendall Jenner + Khaite = uma receita para o sucesso. Role para baixo para obter uma prova.

Kendall Jenner Journalist’s Heading

NEWSBOY CAPS EM KHAITE F / W 25

(Crédito da imagem: Khaite)

(Crédito da imagem: Khaite)

Celebridades dos anos 2000 no Newsboy Caps

(Imagem de crédito: Getty Images)

(Imagem de crédito: Getty Images)

(Imagem de crédito: Getty Images)

Compre a tendência

