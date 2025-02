Kendall Jenner encontrou a jaqueta de primavera e os sapatos planos que fazem com que os jeans retos parecem tão chiques

Se alguém sabe como garantir que os jeans estejam no seu melhor, deve ser Kendall Jenner. Frequente dos círculos de moda mais exclusivos do mundo, a estrela da TV e da TV de reality show não tem falta de inspiração de estilo. Aparentemente, gasta tanto tempo cultivando seu guarda -roupa de licença que ela gasta para sua coleção de tapete vermelho, Jenner aperfeiçoou uma base básica elegante que faz com que suas roupas diárias além do Chic.

Como tal, não fiquei surpreso ao ver seu passo na combinação exata da jaqueta e dos sapatos planos que faz com que os jeans retos sejam os melhores para a primavera. Armazenando uma silhueta tão agradável que ela usava duas vezes, Jenner emergiu esta semana com uma jaqueta de camurça, jeans retos confortáveis ​​e mocassins de couro preto duas vezes. Cada componente, elegante por si só, sentiu -se aumentado ao ser colocado com os outros.

(Imagem de crédito: Getty Images)

Adicionando textura à sua roupa de jeans fácil, a jaqueta de camurça marrom de Jenner assumiu a tendência da jaqueta Teck -up, adicionando leveza e dimensão à sua aparência de serviço. Ambulando da elegância, os ricos mocassins negros de Jenner adicionaram um elemento polido à sua aparência, por meio do final de couro brilhante e do elegante e racionalizado corte.

Embora as tendências de jeans refletissem e fluam, acho que as pernas retas são as mais atemporais do lote. Tendo a perna sem aguentar ou desaparecer espetacularmente, esses jeans inspirados nas tendências sazonais transcendentes dos anos 90, também parecendo chiques na primavera com uma elegante demissão negra, como acontece no inverno com uma bota de couro nítida.

(Crédito da imagem: backgrid)

Um visual fácil em três peças que garante uma silhueta elegante, leia o resto para descobrir a aparência de Jenner e comprar nossa modificação das melhores jaquetas de camurça, jeans reta e mocassins abaixo.

Compre jaquetas de camurça, pernas retas e mocassins:

H&M Blazer um baú Eu o vi antes dos meses mais quentes.

Zara Comprimento longo e reto Também vem em uma lavagem mais leve.

Emme Lesseons Danielle Croc-Effect Leather Locs Nesta fase, os mocassins de couro preto são uma parte essencial do meu guarda -roupa.

Nós libertamos Jaqueta vegana de camurça Esta jaqueta de camurça falsa se parece e se parece com a coisa real.

Cos Coluna de jeans de perna reta Estilo com mocassins elegantes ou vesti -los com um gatinho.

Estes também vêm em um estilo de camurça marrom para a primavera

Massimo Dutti Blazer de couro em camurça com bolsos Estilize isso em um botão para uma aparência semanal elegante.

Reforma Jeans retos da altura média dos anos 90 Os jeans da perna direita são obrigatórios do guarda -roupa de que você nunca se cansa.