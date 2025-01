Kendall Jenner pousou em Paris e abandonou os Blazers Negros para essas alternativas elegantes

A Paris Fashion Week está lá e, é claro, Kendall Jenner já fez sua estréia em cenários impecáveis ​​desde que se aproximou da capital da moda francesa. O modelo, que participou do Haute Couture Show de Schiaparelli, foi visto pela primeira vez na noite anterior, carregando Bottega Veneta da cabeça aos pés, deixando o hotel Ritz para jantar em Loulou, um restaurante amado dentro do Museu de Artes Decorativas .

(Crédito da imagem: gracioso Bottega Veneta)

Em Kendall Jenner: Bottega Veneta Jaqueta de algodão de controle estruturado (US $ 4.300), camisa, gravata e Calças de lã listrada (US $ 1.500)

Para sua primeira noite em Paris, Jenner estava carregando Olhe para 37 Da coleção Resort 2025 da Botega Veneta, de Matthieu Blazz, o ex -diretor criativo da marca, que anunciou sua partida e seu novo cargo subsequente na Chanel no início deste inverno. O todo consistia em um blazer esculpido e duplo no peito, uma camisa abotoada com listras amarelas e uma gravata combinando e calças de lã preta. Ela terminou o visual com meias brancas, mocassins pretos e seus óculos de sol pretos dos anos 90.

(Crédito da imagem: Claudio Lavenia / Getty Images)

Em Kendall Jenner: A linha Jaqueta Lysandre (US $ 9.500); Bolsa Hermès

Jenner, que é conhecido por amar o clássico Black Blazers, deixou significativamente suas versões favoritas em casa em Los Angeles para esta viagem de negócios em particular a Paris. A roupa que ela usava na manhã seguinte após o espetáculo de Schiaparelli só provou que ela era verdadeira. Após o show de costura agora viral, Jenner mudou de vestido de bustier e em um blazer em cordeiro marrom Linha Coleção de inverno de invernoque é o dobro e uma contraparte perfeita para a bolsa Hermès Birkin em camurça com o modelo. Ela e seu estilista Dani Michelle Mantenha este conjunto de maneira considerável, mais simples, associando a dupla a uma camiseta branca, calça preta e botas pretas pontiagudas.

