O Kennedy Center será apresentado à “Era de Ouro das Artes” em Washington, na Colômbia, à medida que sua nova liderança com o presidente Donald Trump planeja desencadear produções que “venderão ingressos” e apelarão ao público, disse o diretor executivo temporário Richard Grane Fox News Digital.

“Esta será a Era de Ouro das Artes”, disse Genel à Fox News Digital em um comentário excepcional sobre o assunto. “O Kennedy Center tem zero dinheiro e zero dólares em reservas – enquanto toma dezenas de milhões de dólares.

“A boa notícia é que existem muitas transmissões muito populares e é por isso que as vendas de ingressos pagarão por si mesmas”, acrescentou Genel.

O Centro de Artes Cênicas, John F. Kennedy, atua como Centro Cultural Nacional dos EUA e agora é liderado pelo presidente Donald Trump como seu presidente Genel e seu administrador.

O centro ficou em escrutínio nesta semana, quando a mídia e os críticos liberais vieram essa performance do coro dos homens gays e da orquestra sinfônica nacional prevista para maio como parte de Washington Cancelado, com os críticos tentando vincular o cancelamento ao governo Trump. O coro e a orquestra foram planejados para realizar um programa intitulado “Peacock For the Pigeons”, que é baseado em um livro infantil com a themática LGBT.

No entanto, a implementação foi colocada no bloco de corte semanas antes da liderança do centro e foi cancelada devido à falta de vendas de ingressos, aprendeu a Fox News Digital. A nova administração do centro não cancelou nenhum show depois de fazer as rédeas de um centro cultural, uma fonte familiarizada com as operações do Centro de Kennedy à Fox Digital.

“Os artistas que baixaram seus shows são punidos apenas e os clientes. E para as recentes leitos de esquerda e celebridades que saíram dos shows.

Genel, que também atuou como enviado presidencial especial para missões especiais sob o segundo governo Trump, ingressou na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) na sexta -feira, onde repeliu que a produção havia sido cancelada sobre Trump.

“De repente, o coral gay foi descartado por causa de Trump. Isso não era verdade”, acrescentou Genel. “Ele foi substituído por algumas outras coisas, isso acontece constantemente”.

A produção do “Mágico de Oz” substituiu o pavão planejado entre os pombos, disse que o diretor executivo da Orquestra Sinfônica Nacional, disse no início desta semana, enfatizando que a implementação planejada foi cancelada antes da mudança de liderança e devidos problemas financeiros.

“Antes da transição da liderança no centro de Kennedy, decidimos adiar o pavão entre os pombos devido a fatores financeiros e de planejamento. Decidimos substituí -lo pelo” Mágico de Oz “, outro programa adequado para a participação no orgulho mundial”, O diretor executivo da orquestra, Jean Davidson, ele disse em comunicado no início desta semana.

“As mudanças no programa são uma prática comum. Não foi possível anunciar o programa de substituição até garantirmos os direitos de imaginá -lo, mas no interesse da transparência, removemos o programa original do site para evitar vendas adicionais de ingressos. O coro teve que ser acordado como um artista convidado para um pavão entre os pombos “, acrescentou Davidson.

Genel visualiza durante o seu CPAC observa que o Kennedy Center já se concentrará em performances “, o público quer ver”, como as produções de Natal em dezembro.

“Temos que fazer as grandes produções que as massas e o público querem ver, queremos ter uma programação muito boa”, disse ele. “Então, a primeira coisa que fazemos … você tem que estar no centro de Kennedy em dezembro, porque fazemos um grande feriado enorme do nascimento de Cristo. Produção tradicional para celebrar o que todos celebramos no mundo durante Cristo, que é o nascimento de Cristo. “

Trump demitiu um punhado de membros anteriores do centro do centro no início deste mês, argumentando que “eles não compartilham nossa visão da Era de Ouro nas artes e na cultura”. Ele substituiu ex -membros por outros 14 membros, incluindo aliados como a segunda -dama Usha Vance e o cantor Deus para abençoar os Estados Unidos Lee Greenwood.

“Em minha direção, faremos o Kennedy Center em Washington, novamente ótimo. Decidi encerrar imediatamente inúmeras pessoas do Conselho de Curadores, incluindo o presidente que não compartilhou nossa visão da Era de Ouro nas Artes e Cultura”, Trump Publicado em Truth Social em 7 de fevereiro.

Trump apontou que a motivação para a demissão de ex -membros do conselho se devia às performances do Drag Show do Centro de Kennedy sob a administração de Biden, que é destinado a crianças.

“No ano passado, o Kennedy Center introduziu shows de arrasto especificamente voltados para a nossa juventude -isso vai parar. O Kennedy Center é uma jóia americana e precisa refletir as maiores estrelas em seu palco de toda a nossa nação. Para o centro de Kennedy, ainda é para vir! “Trump disse à Truth Social no início deste mês.

“Em breve, anunciaremos um novo conselho com o incrível presidente Donald J. Trump!” Ele acrescentou.

O novo conselho elegeu Trump como presidente em 12 de fevereiro. Trump nomeou Genel – que se tornou o primeiro membro gay gay aberto nos Estados Unidos sob o primeiro governo Trump, quando atua como diretor de inteligência nacional – como diretor executivo temporário contra o histórico do agitação do conselho.

“Acho que a decepção que o presidente que Trump teve é ​​que o Kennedy Center não tem dinheiro, nem reservas, e eles pagam pelos salários com as reservas de dívida, pois levam cerca de US $ 40 milhões em dinheiro público”, disse Genel no CPAC no CPAC sexta -feira .