Kerala Dead Kerala em Tigre Attack in Priyadarshini Estate, Wayanad – Kerala News

Uma mulher de 47 anos foi atacada e morta por um tigre em uma fazenda de café Wayanad. O ataque, que ocorreu na fazenda Priyadarshini, na vila de Mananthavady, na manhã de sexta -feira, causou protestos da comunidade local. O incidente ocorreu apenas um dia depois que o ministro da Floresta de Kerala, Ak Saseendran, informou à Assembléia Estadual que os conflitos entre humanos e animais na região estavam diminuindo e que o governo estava tomando medidas efetivas para mitigar esses incidentes.

A mulher, identificada como Radha de Panarakolli, estava tomando café quando foi atacada pelo tigre. Seu corpo foi descoberto por autoridades florestais durante suas patrulhas de rotina, e Sasendran confirmou a descoberta. Após o ataque, o ministro florestal disse aos jornalistas que foram emitidas ordens para a captura ou eliminação imediata do tigre responsável.

O ataque causou fortes protestos dos moradores locais, muitos dos quais eram trabalhadores agrícolas. Eles se reuniram no local e exigiram que ele fosse agido, recusando -se a permitir que a autópsia do corpo da mulher fosse realizada até que suas queixas fossem tratadas. Em resposta, ou Kelu, Ministro do Bem -Estar das Castas, Tribos e Classes, chegou ao local para dialogar com os manifestantes.

Durante sua visita, Kelu garantiu aos habitantes locais que as autoridades tomariam todas as medidas necessárias para capturar o tigre. Em particular, vários agricultores insistiram que o tigre fosse capturado ou morto para garantir a segurança da comunidade. O ministro também reconheceu o atraso na implementação de um projeto de cerca proposto para a área, que ainda não havia sido concluído, apesar dos planos anteriores. Ele garantiu à multidão que o projeto cercado seria executado sem mais demora. Além disso, Kelu disse que as unidades de equipamentos de resposta rápida (RRT) seriam implantados na região para fornecer maior proteção contra esses incidentes.

O deputado de Wayanad, Priyanka Gandhi, em uma publicação X, expressou seu arrependimento pelo incidente

Estou profundamente triste com a trágica perda de SMT. Radha, que foi morto por um tigre enquanto colhe o café em Panarakolly, Mananthavady. Minhas mais profundas condolências à sua família. Há uma necessidade imediata de soluções sustentáveis ​​para resolver esse problema premente. – Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) 24 de janeiro de 2025

Ele também enfatizou a urgência de abordar conflitos entre humanos e animais na região e acrescentou: “Existe uma necessidade imediata de soluções sustentáveis ​​para resolver esse problema premente”.

Os protestos locais continuaram no escritório da propriedade em Wayanad, e os moradores exigiram compensação pela família da mulher e pela captura do tigre. Mais tarde, o ministro Sasendran confirmou que mataria o tigre e esperava que o chefe de proteção da vida selvagem emitisse uma ordem a esse respeito.

De acordo com o procedimento operacional padrão (POE) estabelecido na lei central sobre a proteção da vida selvagem, depois de confirmar que o tigre envolvido era um devorador masculino, as autoridades podem tentar capturá -lo usando armadilhas ou drogas. Se esses métodos falharem, a etapa final seria atirar no tigre para confirmar seu status à medida que os homens devoram.

Enquanto isso, o ministro instruiu as autoridades a permanecerem vigilantes na área onde o ataque ocorreu, bem como nas áreas circundantes de Wayanad e das florestas próximas. O equipamento de resposta rápida foi implantada e o trabalho de patrulha será intensificado devido ao possível movimento de animais selvagens, como tigres e elefantes da região de Bandipur, na vizinha Karnataka.