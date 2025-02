Kerala diz que Rs 2.424 milhões de empréstimos do Banco Mundial para fortalecer o sistema de saúde – Kerala News

O governo de Kerala aprovou o Programa de Melhoria do Sistema de Saúde de Kerala após obter um empréstimo de Rs 2.424,28 milhões de rúpias do Banco Mundial. O projeto, com o objetivo de melhorar os cuidados médicos públicos, foi autorizado durante uma reunião de gabinete presidida pelo primeiro -ministro Pinarayi Vijayan na quarta -feira. Ele será implementado no modelo do programa de resultados (P para r).

De acordo com uma declaração do Gabinete do Ministro Principal (CMO), o principal objetivo do programa é melhorar a expectativa de vida e garantir uma melhor qualidade de vida para o povo de Kerala. Ele se concentra na prevenção de doenças, acidentes e mortes prematuras e fortalecendo a infraestrutura de saúde.

“Todas as intervenções do programa se concentrarão em garantir o poço dos pobres”, disse o lançamento da CMO. Ele enfatizou a necessidade de um sistema de saúde resistente e com base no valor para abordar a mudança do cenário de saúde de Kerala.

O projeto também melhorará a coordenação entre os departamentos estaduais para abordar ameaças emergentes à saúde, incluindo mudanças climáticas. Outras áreas -chave de abordagem incluem prevenção de doenças não transmissíveis, melhores serviços de serviço de emergência e trauma e uma rede de resposta a emergências 24×7 com ambulâncias e um registro de trauma.

Nos cuidados com a idade avançada, o governo pretende integrar instituições locais de auto -governo para fortalecer o sistema. As medidas incluem melhorar a capacidade da força de trabalho dos cuidados médicos, aumentar a alocação de recursos, expandir os serviços de saúde digital e aumentar o financiamento da saúde pública.

A CMO enfatizou que será dada atenção especial para fornecer assistência médica eficiente às pessoas sob a linha de pobreza.