Kerala implementa processo para declarar mortas as vítimas desaparecidas do deslizamento de terra de Wayanad para agilizar o socorro – Kerala News

O governo de Kerala deu um passo importante para apoiar as famílias afetadas pelo deslizamento de terra de Wayanad. As pessoas desaparecidas serão agora oficialmente declaradas falecidas, permitindo que as suas famílias recebam a assistência financeira previamente anunciada para as vítimas falecidas.

As certidões de óbito permanentes também serão emitidas após os devidos procedimentos.

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS PARA PESSOAS DESAPARECIDAS

O Ministro das Finanças, K Rajan, destacou que embora normalmente sejam necessários sete anos para declarar a morte de uma pessoa desaparecida, estão a ser abertas excepções devido à natureza emergencial desta situação. “Foram tomadas medidas para proporcionar à família da pessoa desaparecida a mesma assistência que a família do falecido. O número de desaparecidos diminuiu à medida que os identificamos através de testes de DNA”, afirmou.

Antes que o governo estadual aprove que uma pessoa desaparecida seja declarada falecida, uma investigação será realizada por dois comitês: um em nível local e outro em nível estadual.

O comité a nível local, composto pelo oficial da aldeia, pelo secretário panchayat e pelo SHO da esquadra da polícia local, realizará uma investigação detalhada e apresentará as suas conclusões à Autoridade Distrital de Gestão de Calamidades (DDMA).

Assim que o DDMA enviar um caso, o comitê estadual, composto pelos secretários-chefes dos departamentos de Casa, Gestão de Desastres de Receita e Governo Autônomo Local, irá revisá-lo e dar a aprovação final.

PROCEDIMENTO PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO DE ÓBITO

Haveria um procedimento para obter uma certidão de óbito permanente. Uma lista de pessoas desaparecidas será publicada e o subcoletor investigará cada caso.

Um período de 30 dias permitirá ao público enviar qualquer informação adicional. Os detalhes das pessoas desaparecidas serão amplamente divulgados através de jornais locais, websites e quadros de avisos.

Após este período, o subcoletor declarará oficialmente o falecimento das pessoas desaparecidas, permitindo que os secretários do panchayat emitam certidões de óbito.

Este processo acelerado destina-se a fornecer alívio e encerramento oportunos às famílias afetadas, garantindo ao mesmo tempo que investigações completas sejam conduzidas. O governo pretende concluir a primeira etapa do procedimento no próprio mês de janeiro.