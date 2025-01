Kerala Independent MLA PV Anvar preso por vandalismo ligado a protestos em Kerala – Kerala News

O legislador independente PV Anvar foi preso na noite de domingo por supostamente vandalizar o Escritório Florestal do Distrito Norte (DFO) no distrito de Malappuram, em Kerala. O incidente ocorreu após um protesto liderado por Anvar pela morte de um homem tribal, Mani, que foi pisoteado por um elefante selvagem na noite de sábado.

A polícia deteve Anvar em sua residência em Othayi e registrou sua prisão em meio a alegações de negligência por parte do departamento florestal na abordagem de conflitos entre humanos e animais selvagens. Falando aos repórteres antes de sua prisão, Anvar descreveu a ação como “terrorismo administrativo” e acusou o ministro-chefe Pinarayi Vijayan de orquestrá-la.

“O desejo do ministro-chefe foi cumprido e parece não haver Estado de Direito”, disse Anvar. “Se eles tivessem me notificado, eu teria comparecido à polícia. Em vez disso, eles me trataram como um gangster, criando uma situação aterrorizante.”

O MLA, que representa o eleitorado de Nilambur, distanciou-se recentemente da coligação LDF liderada pelo PCI(M) depois de levantar alegações de corrupção contra o partido e o ministro-chefe Vijayan.

O protesto no escritório florestal, organizado pelo Movimento Democrático de Kerala, um coletivo liderado por Anvar, tornou-se violento quando quase 10 manifestantes supostamente invadiram o escritório e danificaram propriedades. Imagens transmitidas pela televisão mostraram trabalhadores de ônibus empurrando policiais e vandalizando o escritório.

De acordo com a FIR, cerca de 40 pessoas lideradas por Anvar organizaram um protesto em frente ao escritório do DFO, após o qual 10 pessoas entraram ilegalmente no edifício e destruíram móveis e outros itens. Eles foram acusados ​​de acordo com várias seções do Código Penal Indiano e da Lei de Prevenção de Danos à Propriedade Pública.

Anteriormente, Anvar criticou o governo estadual e o departamento florestal por sua falta de ação para prevenir tais conflitos homem-animal. Ele culpou os atrasos nos procedimentos post-mortem por causarem ainda mais sofrimento à família de Mani. “A vida de uma pessoa foi perdida. Mais vidas estão em risco, mas não existem intervenções eficazes. Naturalmente, haveria protestos”, disse ele, chamando o vandalismo de uma explosão emocional.

O Ministro Estadual das Florestas, AK Saseendran, defendeu a prisão, dizendo que ela foi realizada legalmente e não deveria ser politizada. No entanto, o líder do Congresso, Ramesh Chennithala, condenou a prisão à meia-noite como “terrorismo administrativo”.

“Não há justificativa para prender um MLA por participar de um protesto”, disse ele.

Anvar alertou para as consequências, afirmando que o governo reprimiu a dissidência e silenciou vozes. “Eles aniquilaram muitos dentro da prisão. “Se eu sobreviver depois de ter sido preso, mostrarei o que aconteceria”, disse ele, prometendo continuar a sua luta contra as injustiças percebidas.