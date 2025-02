Kerala, Karnataka e Tamil Nadu criticam o orçamento da União para priorizar os estados com as eleições

O tão esperado orçamento da União 2025-26 deixou os estados do sul se sentindo ignorados e insatisfeitos. Embora o orçamento tenha sido aclamado por suas isenções tributárias e esquemas de estar bem destinados à classe média, ele não pôde atender a várias demandas críticas dos estados do sul, disseram líderes políticos.

Kerala decepcionou

O primeiro -ministro de Kerala, Pinarayi Vijayan, disse: “O orçamento mostra uma abordagem política que se concentra aqui e ali, dependendo de onde estão as eleições. Nenhum deles foi considerado no orçamento. Não há grandes projetos. Todas as demandas constantes, como AIIMs e a fábrica de treinadores ferroviários, também foram rejeitados nesse orçamento.

“O orçamento central tornou -se um documento político de negligência contra as expectativas de Kerala. Isso é extremamente decepcionante. Isso é lamentável ”, acrescentou.

Vijayan condenou o fracasso do orçamento em abordar o desemprego, a inflação e a pobreza, afirmando que viola a estrutura federal da Constituição.

Kerala esperava um alívio substancial na forma de um pacote econômico de 24.000 milhões de rúpias e Rs 5.000 milhões de rúpias para o projeto Puerto Vizhinjam. O ministro das Finanças de Kerala, Kn Balagopal, também expressou sua decepção, destacando que os pedidos específicos do estado foram ignorados. “O porto Vizhinjam é um importante investimento em infraestrutura. Solicitamos alguns fundos. Criamos as preocupações dos agricultores de plantação de borracha. 20-21 % do dinheiro estrangeiro total está chegando através do Kerala NRI. Em seguida, eram esperados alguns esquemas de bem -estar. Esses foram os problemas que levantamos. Eles não estão dando fundos adequados para o estado. É muito evidente para o orçamento.

Vozes de Telangana do Donfient

Telangana também expressou sua consternação pelo fracasso do orçamento em cumprir as promessas feitas ao estado. A ministra de Telangana, Konda Surekha, expressou sua profunda decepção, acusando o governo da União de negligenciar o estado mais jovem. “Os pedidos dos estados do sul foram negligenciados e as promessas de Telangana foram ignoradas”, disse Surekha, criticando o orçamento da União por não oferecer apoio suficiente ao crescimento do estado.

Completamente decepcionado com o orçamento do sindicato. Não tenho palavras para expressar a tristeza de não receber atribuição suficiente para o estado mais jovem do país, Telangana, do Ministro das Finanças da Índia, @Nsitharaman. Os pedidos dos estados do sul foram negligenciados e … pic.twitter.com/ywzqgspesz

– Konda Surekha (@iamkondasurekha) 1 de fevereiro de 2025

As acusações de Tamil Nadu

O primeiro-ministro de Tamil Nadu, MK Stalin, criticou o orçamento da União de 2025-26 por negligenciar o estado, afirmando: “Até o nome Tamil Nadu não aparece continuamente”. Ele questionou por que as demandas significativas de Tamil Nadu foram ignoradas, incluindo projetos ferroviários de estrada e metropolitana. Apesar do destaque do estado em relatórios como a Pesquisa Econômica e as Classificações Niti Aayog, Stalin comentou: “Tamil Nadu está completamente ignorado no relatório do orçamento deste ano”.

Ele destacou o crescente fardo financeiro de Tamil Nadu, pois o governo do sindicato reduz sua participação em projetos e impõe restrições estaduais. Stalin também acusou o governo de se concentrar em “publicidade” em vez de “o bem -estar do povo”, e descartou o orçamento como uma “farsa” que visa enganar o público. “Se os planos e fundos forem anunciados apenas para os estados onde as eleições são realizadas e o BJP está no poder, qual é a necessidade de chamá -lo de orçamento da União?” perguntado.

Agatum àptohultian, ® à) a®ate to®ate®ce you®icho²-ho® Bossomy® Solo A® • TO® Ital® Atraente. Muito próximo® “To® ® Vai®ane TO®O-See®Ozy®Nead®. AT®. Para Worner On® | American United® United Christ Francesca® TO® – Inglês A € Beret® μoïà® наa4} ® ™ Italian English A® • API 1 de fevereiro de 2025

O deputado DMK Kanimozhi compartilhou sua insatisfação com o orçamento da União. “Em todos os meus anos no Parlamento, esta é a primeira vez que tenho a oportunidade de ouvir os estados do sul. .

“O Tamil Nadu, um estado de forma consistente na vanguarda do crescimento nacional, fica decepcionado com o orçamento da União de 2025-2026, que não reconhece suas contribuições, conforme detalhado na pesquisa econômica de 2025. Nadu, o desenvolvimento de Tamil Nadu, de Tamil Nadu, as necessidades permanecem insatisfeitas ”, disse Thangam Dayarasu, ministro das Finanças de Tamil Nadu em X.

Tamil Nadu, um estado de forma consistente na vanguarda do crescimento nacional, fica decepcionado com o orçamento da União de 2025-2026, que não reconhece suas contribuições, conforme detalhado na pesquisa econômica de 2025. 1 de fevereiro de 2025

Karnataka ignorou

O primeiro-ministro de Karnataka, Siddaramaiah, criticou o orçamento da União de 2025-26, chamando-o de “khaali chombu” (embarcação vazia) para o estado. Ele disse que Karnataka, apesar de ser o segundo estado que paga impostos mais altos, recebeu muito pouco, enquanto Bihar e Andhra Pradesh receberam subsídios especiais por razões políticas.

O ministro de Karnataka, Priyank Kharge, também descartou o orçamento como anúncios simples, dizendo: “Estamos vendo isso nos últimos 10 anos. Devido às seções principais de Modi, o desemprego está em seu pico.

BJP satisfeito

Por outro lado, Bandi Sanjay Kumar, ministro de Estado da União para Assuntos Internos, elogiou o orçamento da União, qualificando -o como uma mudança de jogo para o país. Ele enfatizou como o orçamento prioriza o poço dos agricultores, da classe média e dos pequenos empreendedores. “O orçamento beneficiará os agricultores e garantirá a estabilidade econômica”, disse ele, destacando medidas como cartões de crédito Kisan para 7,7 milhões de agricultores e um aumento nos limites dos empréstimos para MSME.

Sanjay Kumar também apontou que a abordagem orçamentária para aumentar a classe média com isenções tributárias e a redução dos preços dos bens essenciais, incluindo veículos elétricos, beneficiariam significativamente o povo de Telangana e além.

O primeiro-ministro de Andhra Pradesh, N Chandrababu Naidu, elogiou o orçamento da União de 2025-26, chamando-o de pró-pessoas e progressistas reflete a visão do primeiro-ministro Modi para um indiano desenvolvido.

Os estados do sul expressaram insatisfação significativa, particularmente com a falta de provisões por suas principais preocupações. Kerala, Telangana e Tamil Nadu tinham grandes expectativas de alívio financeiro e suporte de infraestrutura, que foram amplamente satisfeitos.

Com entradas de Prmod Madhav, Shibimol, Shilpa Nair, Abdul Basheer, Anagha