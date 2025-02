Kerala Launza nproud, o primeiro projeto de eliminação de drogas expiradas e vencidas da Índia, Kerala News – Kerala News

Kerala lançará o NPROD (novo programa para a eliminação de drogas não utilizadas), uma iniciativa de primeira espécie na Índia para coletar e eliminar cientificamente os medicamentos vencidos e não utilizados. O Ministro da Saúde, Veena George, abrirá o projeto em 22 de fevereiro em Kozhikode.

Inicialmente, a ser implementado em Ulliyeri panchayat sob a Kozhikode Corporation, o projeto se expandirá em todo o estado nas fases. O projeto visa abordar a falta de sistemas de eliminação adequados, evitando poluição ambiental, riscos à saúde e resistência antimicrobiana.

“Medicamentos expirados e não utilizados não devem ser expulsos de maneira descuidada para o solo e os corpos da água”, disse o ministro da Saúde. “O departamento de controle de drogas assumiu essa iniciativa porque não há sistemas adequados para coletar ou processar esses medicamentos”.

Medicamentos não utilizados serão coletados de casas em intervalos programados, e o público também poderá liberá -los em caixas azuis designadas. As farmácias de atacado e varejo, bem como as clínicas, devem levar suas ações vencidas aos centros de coleta anteriormente designados. A iniciativa é apoiada por organizações locais e membros do Haritha Karma Sena.

Todos os medicamentos coletados serão processados ​​cientificamente na estação de tratamento de resíduos Kerala Enviro Infrastructure Limited (KEIL), que é aprovada pelos departamentos do ambiente central e estadual. O projeto segue a lei e as regras do gerenciamento de resíduos biomédicos, garantindo a eliminação segura e ecológica.