Kerala: Mulher de 19 anos comete suicídio, família alega assédio do marido por causa de seu domínio do inglês

Uma estudante universitária de 19 anos, Shahana Mumthaz, foi encontrada morta em sua casa, no distrito de Malappuram, em Kerala, na manhã de 14 de janeiro. Sua família alegou que seu marido e sogros a assediaram por causa de sua aparência e domínio limitado do inglês. a levou a tirar sua vida.

Shahana, estudante do primeiro ano de Bacharelado em Matemática, casou-se com Abdul Wahab, um trabalhador de Abu Dhabi, em maio do ano passado. Segundo sua família, o casal passou 22 dias juntos após o casamento, antes de Wahab retornar aos Emirados Árabes Unidos.

O tio de Shahana, Abdul Salam, afirmou que Wahab começou então a ignorar as suas chamadas e a assediá-la através de mensagens de texto, alegadamente criticando a sua aparência e competências linguísticas.

A família alegou que Shahana procurou o apoio da sogra, que rejeitou as suas preocupações e sugeriu que Wahab merecia um parceiro “mais maduro e justo”.

Shahana foi encontrada morta em sua residência em 14 de janeiro. A polícia de Kondotty registou um caso ao abrigo da Secção 194 do Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) e está a investigar as circunstâncias que rodearam a sua morte.

Os últimos ritos de Shahana foram realizados em 15 de janeiro. A investigação está em andamento e a polícia ainda não se pronunciou sobre as denúncias feitas pela família.