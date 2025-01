Kerala: O governo da LDF permite permissão para estabelecer uma unidade de cervejaria em Palakkad, o Congresso cita ligação com o caso de bebidas alcoólicas da empresa de Delhi – Kerala News

Uma disputa estourou em Kerala sobre a decisão do governo LDF de permitir que uma empresa estabelecesse uma unidade cervejeira no distrito de Palakkad, com o Congresso da oposição alegando que a empresa está envolvida no caso da política de bebidas alcoólicas de Delhi. No entanto, o governo rejeitou as acusações e disse que respeitava as regras e regulamentos nestas matérias.

O gabinete estadual aprovou na quarta-feira a Oasis Commercial Pvt Ltd para estabelecer a fábrica em Kanchikode, Palakkad, sujeita ao cumprimento das diretrizes e condições existentes.

O líder do Congresso, Ramesh Chennithala, disse que a permissão foi concedida à Oasis Commercial Pvt Ltd sem abrir uma licitação. Ele citou um pedido pendente de 1991 que afirmava que nenhuma cervejaria deveria ser licenciada no estado em meio a preocupações com a exploração de águas subterrâneas.

Alegando que o governo do estado não seguiu quaisquer regras e procedimentos, Chennithala disse: “A ordem de 1991 ainda está pendente. Essa ordem menciona claramente que nenhuma destilaria mais deveria ser autorizada a operar em Kerala. Não entendo como o governo deu aprovação primária para o mesmo.”

“Há alegações contra esta empresa e ela está envolvida no caso de bebidas alcoólicas de Delhi. Muitos casos foram registrados contra a empresa”, acrescentou.

Chennithala disse que a oposição abordará o assunto na Assembleia estadual. “Esta é uma actividade flagrantemente corrupta e o CPI(M) está a receber dinheiro e é por isso que deram a aprovação primária para iniciar esta destilaria”, acrescentou.

Respondendo ao Congresso, o ministro estadual de impostos, MB Rajesh, disse que a permissão foi concedida à empresa de acordo com a lei e os regulamentos.

“A oposição se opõe a todos os projetos de desenvolvimento. Eles se opuseram a todas as obras de desenvolvimento de rodovias nacionais, obras do gasoduto GAIL, K-Rail, Water Metro e porto de Vizhinjam. A única coisa que eles sabem é se opor. Vamos esclarecer tudo. Responderemos a todas as perguntas. “, disse o ministro.

