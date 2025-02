Kerala Repehalmanna MLA Njeeb Kanthapuram Reservado em Fund Scam de RSE – Kerala News

Na sexta -feira, houve um caso contra um MLA do Kerala por sua suposta participação em um golpe relacionado aos fundos de responsabilidade social corporativa (RSE). O golpe, perpetrado pelo acusado, Anandu Krishnan, estava prestes a enganar as pessoas para prometendo falsamente scooters e laptops com metade do preço através dos fundos de RSE.

A polícia de Porcenthalmanna registrou um caso contra Kanthapuram com base em uma queixa de uma mulher de 24 anos em Malappuram. O secretário de Kanthapuram também foi contratado por posições semelhantes.

Em sua queixa, a mulher declarou que, em 25 de setembro de 2024, pagou Rs 21.000 em dinheiro e por transferência bancária no escritório de Kanthapuram. No entanto, após 40 dias, o laptop ou o reembolso não foi fornecido, causando perdas financeiras à vítima.

Enquanto isso, Krishnan, morador de Thodupuzha, foi preso por supostamente fraudar pessoas de vários milhões de promessas falsas semelhantes. O ano de 26 anos foi enviado para cinco dias sob custódia por maior investigação.

Krishnan foi interrogado no Aluva Police Club pelo Ernakulam Die Bino e pela rural SP Vaibhav Saxena Range. Segundo a polícia, Krishnan anunciou através do WhatsApp News and Mensagens, alegando que os compradores podem obter laptops por 50 % do preço com entrega em 40 dias. A polícia disse que a polícia convenceu pessoalmente as vítimas a confiar no esquema.

A propósito, dois outros casos de fraude foram registrados nesse golpe, incluindo uma queixa do próprio Kanthapuram. Ele alegou 1,88 milhão de rúpias a uma organização de caridade em seu círculo eleitoral por meio de promessas de laptops, dois veículos -rodas e máquinas de costura. Ele acusou os funcionários da Confederação Nacional da ONG, incluindo Krishnan, de orquestrar o golpe em 2024.

Outro caso foi apresentado contra três funcionários da Confederação Nacional de ONGs.

O golpe, que levou a queixas de toda a Kerala, estava sob extensa investigação. A polícia rural de Ernakulam relatou ter recebido cerca de 200 queixas.

“O principal acusado em toda a fraude é Krishnan, e uma investigação detalhada está em andamento”, disse um oficial superior.

Resultados preliminares estimam o golpe em Rs 600 milhões de rúpias. A polícia congelou quatro contas bancárias ligadas a Krishnan.