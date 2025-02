Kerry Washington acabou de acertar essa sombra na manicure dos prêmios NAACP

Como editores de beleza, uma das nossas coisas favoritas a pesquisar durante a temporada de recompensas é as tendências “silenciosas” co -assinadas por celebridades elegantes enquanto elas sobem no tapete vermelho. Enquanto o NAACP Image Awards deste ano entregou vários momentos de beleza da apresentação que recriaremos, aquele em que estamos realmente presos é o místico da unha roxa transportada por Kerry Washington. Mais pesquisas revelaram que a manicure foi criada por Sryenin Pengcujas looks de unhas de tirar o fôlego foram vistas em todos, desde a cerveja Madison durante os Grammys deste ano em Serena Williams durante o Vaidade Oscar de festa.

Se você, como nós, viu as unhas de Washington e se perguntou se as unhas roxas de beringel são novamente para cima, saiba que agora estamos muito convencidos de que é um dos tons de verniz para envernizar as unhas mais subestimadas para se desgastar durante todo o ano. Abaixo, leia a maneira como o artista de unhas criou o Washington Purple Manicure para sua última aparição do NAACP Red Carpet Image Awards do início ao fim (além disso, veja as nuances do esmalte para estocar para recriá -lo o mais rápido possível) .

Crie uma manicure mística de Washington

Depois Kit de extensão de unhas GEL-X A arma secreta por trás da manicure NAACP NAACP Price sem esforço de Washington é o kit de extensão de unhas Gel-X. Peng usou o PH BONDER do kit, o início da geada sem ácido, a extensão da geada e mais usando o conselho em forma de amêndoa de comprimento médio com um acabamento natural para lançar as coisas. O kit também é oferecido em várias outras formas e estilos de unha para ajudar a criar o prego dos seus sonhos. Sim, é fácil criar uma manicure impecável no conforto da sua casa.

Depois Caneta cutícula de quartzo cerâmica Peng começou dando a Washington as camas de unhas uma lousa doce e limpa usando esta caneta ergonômica de pusher. Sua cabeça de ângulo e seu corpo rígido o tornam ideal para empurrar e levantar suavemente a cotícula do leito da unha, o que é um passo crítico para uma aplicação Virgin Gel-X. Para limpar, basta colocar a ferramenta em um pote de desinfetante.

Depois Gel-X Dicas naturais Almond mini mini Para a manicure, o PEG selecionou mini mini e médio e médio porte com um acabamento natural incluído no kit de extensão de unhas Gel-X. Esta coleção inclui 280 dicas de meia cauda, ​​facilitando a preparação da sua manicure. Cada ponto tem uma fina final básica para um acabamento natural, que requer menos depósito durante a preparação de manicure e uma borda “livre” espessa de até 4+ semanas de desgaste.

Peng usou o PH BONDER do anúncio para desidratar a unha, remover óleos ou resíduos que podem prejudicar seu aplicativo gel-x congelante. Embora funcione bem quando associado ao processo de aplicação GEL-X da marca, ele também pode ser usado para preparar unhas naturais para gel ou acrílico. Para obter os melhores resultados, simplesmente deslize na unha e deixe secar antes de aplicar os primers ou um verniz.

(Crédito da imagem: imagens exclusivas de Nicole / Getty)

Depois Primer de gel não -acídio A Peng aplicou o motor de gel não-ácida da marca de unhas Washington Gel-X. Não apenas o início do gel ajuda a criar uma superfície pegajosa na unha, que fornece uma aderência para o aplicativo Gel-X, mas sua fórmula livre de ácido não criará a dor ou a sensibilidade frequentemente associados a outros iniciadores de gel semelhantes. É necessário garantir que suas unhas permaneçam no lugar por um tempo!

Depois Gel colorido 344 Birnam Wood Polon Gel Para acrescentar profundidade à cor roxa que Washington usava no tapete vermelho, Peno optou por uma única camada de verniz de gel gel na sombra 344 Birnam Wood. A excelente cor preta oferece uma base incrível para qualquer escolha de escolha com uma fórmula suave e altamente pigmentada. O verniz também inclui uma escova com cabelos densos e finamente cortados para uma cobertura precisa e uniforme.

Depois G02 Andromeda Galaxy Peng então aplicou duas camadas de gel colorido na galáxia do G02 Andrômeda Shadow para criar o Purple Inn Vibrating que pegou nossa atenção enquanto Washington posava para as câmeras. Nossa previsão? Veremos muito mais dessa tonelada de jóias brilhantes até o final do inverno e o chute da primavera e saindo do tapete vermelho.

Depois Top Gelcoat Scratch resistente Nenhuma manicure digna de celebridades está completa sem uma capa final para dar a última aparência. Para o aparecimento de Washington NAACP, Peng terminou tudo com uma camada de gelcoat superior resistente aos arranhões do depois. Ele usa uma fórmula levemente emborrachada como uma barreira contra arranhões, oferecendo brilho e sustentabilidade.

Compre a sombra

Zoya Esmalte em Payton

Londontown Esmalte no sino a tempo

Essia Esmalte em divisão sexy

OPI Esmalte de jato particular