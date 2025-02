O Registro afirma que os stand -ups estão incluídos no número de terroristas como resultado do tribunal ordenado a reconhecer Komissarenko “culpado do comitê de crimes previsto no artigo 130 do Código Penal da República da Rússia de Sábio”.

Em agosto do ano passado, o Comitê de Investigação da Wit -Russia começou em ausência em relação a Komissarenko. O comediante foi acusado de insulto e difamação contra o presidente da Wit -Russia, Alexander Lukashenko, e nomeou a inimizade social.

Em dezembro, o Tribunal da Cidade de Minsk Komissarenko condenou seis anos de prisão em uma colônia criminosa de regime geral.