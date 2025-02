O primeiro Tribunal Militar do Distrito Leste condenou um processo criminal contra um morador de 59 anos da área de Khabarovsk. Foi considerado culpado com base na Parte 1 do Artigo 205.1 do Código Penal da Federação Russa (financiamento do terrorismo).

Como Relatado No escritório do promotor público da área de Khabarovsk, foi estabelecido que o suspeito prestou assistência financeira a uma organização terrorista de novembro de 2021 a agosto de 2022 – ele transferiu o dinheiro para a conta do líder.

O tribunal o condenou a nove anos de prisão. Nos três primeiros anos, ela servirá na prisão, o restante – em uma colônia de correção de segurança máxima.