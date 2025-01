Khabarovsk New Buildings ofereceram internet móvel 4G

Vários novos edifícios caíram imediatamente na zona do revestimento confiante LTE. Estes são grandes complexos residenciais na área das ruas dos Staatsboerderij, Tymoshchuk, Redko e Shatov. A estação base do operador de telecomunicações é de tal maneira que a área mais ampla possível da cobertura do LTE oferece. Com uma carga crescente na rede, a velocidade de transferência de dados em dispositivos móveis permanece alta, porque a rede possui um contêiner suficiente nessa área.

Agora, os proprietários de apartamentos no LCD “Birch”, o LCD “Peaks”, o LCD “City 4212”, bem como estudantes e professores do Ster Lyceum, que estão no Orekhovaya Sopka -Microdistrict, agora podem se conectar a 4g Megafone. Com várias armadilhas de frequência, você pode levar o sinal LTE tanto na rua quanto no interior.

– A construção ativa de novas grandes áreas residenciais requer a expansão do revestimento 4G na cidade. Os recém -chegados costumam usar a comunicação móvel: eles enviam fotos e vídeos em mensageiros durante o reparo, fazem compras de novos móveis na Internet, pedem comida e chamam um táxi. Graças à comunicação móvel moderna, os assinantes podem usar os serviços on -line necessários. Ao mesmo tempo, a capacidade da nova estação base é suficiente para os futuros residentes de apenas novos edifícios planejados para usar na Internet móvel ”, disse Dmitry Olovyannikov, diretor de Megafon na área de Khabarovsk.