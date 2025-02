Khamenei do Irã conhece os líderes do Hamas, chama Gaza cessar -fogo de ‘grande conquista’ | Notícias do mundo

O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, se reuniu aqui no sábado com os melhores líderes visitantes do Hamas, durante os quais os dois partidos discutiram os desenvolvimentos em Gaza, entre outros. De acordo com um comunicado publicado pelo site Khamenei, o líder iraniano recebeu Mohammad Darwish, presidente do Conselho de Shura de Hamas, Khalil al-Hayya, líder interino do Hamas, e Zaher Jabarin, líder do Hamas no Banco Oeste, entre outros funcionários .

Khamenei descreveu o alto acordo de incêndio alcançado entre o Hamas e Israel em Gaza no mês passado como uma “grande conquista” e perguntou ao mundo muçulmano e a todos os “apoiadores de resistência” para ajudar a reduzir a dor e os sofrimentos dos sofrimentos dos Gazanes, mostraram o declaração.

Os iranianos não têm dúvidas sobre a defesa da Palestina e apoiam o povo palestino, disse ele, acrescentando: “O tema da Palestina é uma questão principal para nós e a vitória da Palestina é uma questão definitiva”. Khamenei também rejeitou as ameaças dos Estados Unidos contra o Irã, dizendo que eles não têm impacto na mentalidade do povo iraniano, informou a Agência de Notícias da Xinhua.

De acordo com o comunicado, as autoridades do Hamas informaram Khamenei sobre a última situação em Gaza e na Cisjordânia e “as vitórias e sucessos que foram alcançados”, e elogiaram o Irã e seu povo por seu apoio constante. A visita a Teerã é a terceira etapa de uma turnê regional da delegação do Hamas, com os dois antes do Egito e Türkiye.