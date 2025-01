Na véspera do dia do desastre, a organização pública israelense que unia imigrantes da ex -URSS sobreviveu ao Holocausto, virou -se para o primeiro -ministro Benjamin Netanyahu com uma carta irritada.

Caro M. Primeiro Ministro!

O fórum em apoio a refugiados do desastre sobrevivente no Holocausto, Platotian Ha-shu, obtém você na véspera da Internacional em memória das vítimas do Holocausto com um chamado para colocar o fim da injustiça social flagrante em relação a esta categoria de Imigrantes de pessoas dos países da ex -URSS.

A lei do Knesset de 1957 sobre os deficientes do Holocausto dividiu todo o Ha-Shu Platy em duas categorias, de acordo com a data de sua chegada a Israel. Os rebeldes repatriaram -se a Israel até 1º de outubro de 1953 foram reconhecidos como desativados pelo Holocausto e recebem uma seguridade social bastante digna.

Todas as tranças do Ha-Spectacle dos países da ex-URSS, que, devido à opressão do governo soviético, não puderam ir a Israel em 1953, foram reconhecidos apenas como deficientes pelo Holocausto e, principalmente, ao vivo sob a pobreza linha para a idade antiga do Bitua Leumi.

Parte dos planos de Ha-shu, que foram repatriados para Israel até 1º de outubro de 1953 e reconhecidos como deficientes pelo Holocausto, tinham cidadãos poloneses e romenos no passado. Eles foram salvos da destruição nazista, evacuados para o território da URSS nas mesmas condições que o Plitey Ha-Shoa, que tinha cidadania soviética.

Como os refugiados na Polônia e na Romênia tinham cidadania estrangeira, as autoridades soviéticas não puderam impedir que eles partissem para Israel imediatamente após o fim da guerra com a Alemanha nazista, enquanto os cidadãos da URSS-PLITA ha-show não tiveram essa oportunidade . Com base no exposto, segue -se que os refugiados da ex -URSS são discriminados e punidos em Israel apenas porque as autoridades soviéticas influenciaram seus direitos e não abandonaram Israel antes de 1971.

Atualmente, em Israel, 42 sobreviventes no Holocausto passam diariamente e cerca de 15.000 por ano. O governo de Israel e o Knesset têm muito pouco tempo para encerrar a discriminação de Patya Ha-shu da antiga URSS e de outros países que só não poderiam vir depois de Israel após 10/10/1953.

É muito importante que o governo e o Knesset não referam a solução para esse problema para o futuro e agora corrija essa injustiça, enquanto os idosos retornados da antiga URSS, salvados como ha-shu da placa nazista destruída.