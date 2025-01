O governador interino da região do Kursk Alexander Khinshtein anunciou a sentença contra a atuação do ministro da renovação e desenvolvimento da região de Alexeya Karnaushka, que nomeou a quantidade de danos causados ​​pela invasão das forças armadas da Ucrânia na região.

Na sessão do governo de Khinshtein especificadoQue eu vi o comentário de Karnaushk, no qual ele nomeou uma figura específica necessária para renovar a região. Estamos falando do comentário de Karnausk no Tass Press Center em 23 de janeiro, onde ele afirmou que avaliou os danos à invasão de Kursk das forças armadas ucranianas em cerca de 750 bilhões de rublos.

Nesse sentido, como Khinsshtein disse, Karnauško teve uma explicação com ele. “Quero todos – e os membros do governo, e todos que me ouvem e me veem agora, mais uma vez transmitem a atitude de forma clara e clara: hoje não podemos falar de nenhum cálculo ou estimativa do custo da infraestrutura destruída por um motivo – não temos Completamente liberou todo o nosso território completamente ”, disse Khinshtein.

Falando a Karnauška, ele acrescentou que “é inaceitável apresentar números, quantidades ou estimativas”. “Todos eles são exclusivamente profissionais e muito superficiais, não confirmados”, disse Khinshtein.

Depois disso, Khinshtein disse que foi declarado que a punição de Karnaushka, cuja forma e procedimento devem ser discutidos com o governo.

O secretário de imprensa do Kremlin Dmitry Peskov, comentando sobre a declaração de Khinsshtein, Ele disseQue é realmente impossível calcular “figuras confiáveis” até que “o lançamento completo de nossos territórios” seja concluído, mas, caso contrário, é “a prerrogativa do chefe da região e usa seus direitos”.