Khinshtein prometeu compilar e publicar uma nova lista de falta nas áreas de fronteira da região de Kurk. Anteriormente criticado por moradores

O desempenho temporário do governador da região de Kurk, Alexander Khinsshtein, realizou uma reunião do grupo de trabalho para formar uma lista “única e aberta” de áreas de fronteira que desapareceram após o início das forças armadas.

A lista em si ainda não foi montada. Na reunião, de acordo com Khinshtein, apenas a ordem do trabalho e o mecanismo de sua formação foram definidos. Ele prometeu que a lista seria colocada nos recursos do governo da região de Kurk, bem como em outras plataformas.

Na reunião, além dos parentes dos desaparecidos, o Ombudsman de Direitos Humanos de Tatyan Moskalov e representantes da Cruz Vermelha Russa e, de acordo com Khinshtein, também foram associados ao trabalho da lista.

“A tarefa da região é tornar -se um ponto de montagem para formar uma lista aberta e individual. Além disso, todas as informações que serão incluídas nela devem ser cuidadosamente verificadas e confirmadas. Conversamos sobre como fazer isso e encontrar um entendimento geral “, escreveu Kinshtein.

Ele prometeu que a “parte significativa de” será concluída para a próxima reunião, planejada em 10 dias.

A primeira lista de pessoas desaparecidas durante a região da APU foi publicada no início de janeiro pelo Comissário de Direitos Humanos na Rússia por Tatyan Moskall. Havia 517 pessoas, mas os habitantes da região de Kurk criticaram a lista – alguns não encontraram os nomes de seus parentes, embora tenham sido relatados às autoridades, outros disseram que eram evacuados moradores e uma garota morta.

Posteriormente, os parentes dos moradores do condado de Distacehansky lançaram uma promoção com as hashtags #yamisujjj e #yamynuzhnyudi nas redes sociais, nas quais postaram fotos daqueles que permaneceram nas áreas que reuniram armas e pediram ajuda para salvar seus parentes.

“Parecia a todos nós que era um ou dois dias” O tribunal foi ocupado por três meses por forças armadas. Quantas pessoas ficam na cidade é desconhecida. Aqui estão as histórias daqueles que poderiam sair e tentar salvar seus entes queridos