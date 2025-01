O governador interino do território Solovynye, Alexander Hinshtein, em seu canal de telegrama, anunciou a necessidade de analisar cuidadosamente a situação ligada ao gasto de quase meio bilhão de ferrugem do tesouro federal durante a redenção do edifício ao museu regional do local História e durante o planejamento do trabalho nele.

Estamos falando sobre a construção do ginásio masculino clássico, que deveria encontrar uma “nova vida” como um museu.

“No entanto, um circuito térmico ainda não está fechado no edifício e o vento funciona na sala. Com a situação de gastos, o Ransom Building de Keaz e o Planejamento, que nos próximos anos, a propósito, o orçamento não tem um centavo (!), Entenderemos em detalhes.

Ele acrescentou que, por enquanto, por sua parte, ele dará qualquer avaliação dessa situação, mas deve ser fundamentalmente modificada.

Na terça -feira, o diretor do ator da região anunciou a chegada da Comissão do Ministério da Cultura da Federação Russa na região de Kursk, que deve avaliar o patrimônio cultural no centro histórico da cidade e verificar a conformidade com a legislação de segurança em a velha fortaleza.