Khushbu Sundar, ala feminina do BJP de Tamil Nadu, sobre o caso de agressão sexual da Universidade Anna: não vai parar até que a justiça seja feita – Tamil Nadu News

Khushbu Sundar, vice-presidente nacional do BJP e líder da ala feminina do Tamil Nadu BJP, falando sobre o ‘Justiça Yatra’ do partido para buscar justiça para a sobrevivente de agressão sexual da Universidade Anna, disse: “Não vamos parar até conseguirmos justiça”.

O yatra percorrerá uma distância de 456 km, partindo de Madurai e seguindo em direção à capital do estado, Chennai.

Sundar criticou a forma como o governo estadual lida com as questões de lei e ordem, dizendo que a situação piorou nos últimos quatro anos. “O governo tem sido um espectador silencioso à medida que a situação da lei e da ordem se deteriora”, disse ele. “Precisamos levantar nossas vozes e exigir ações”.

Ele estendeu ainda um convite aberto a pessoas de várias origens políticas, incluindo aquelas alinhadas com o DMK no poder, para se juntarem ao Yatra. “Esta não é uma questão partidária, trata-se da segurança das mulheres e crianças em Tamil Nadu”, sublinhou.

Sundar expressou falta de confiança na Equipe Especial de Investigação (SIT) criada para cuidar do caso, apontando para a libertação e posterior prisão do acusado. “Testemunhamos numerosos casos de agressão sexual e tragédias como Kallakurichi e Kanyakumari, onde a justiça foi adiada ou negada”, disse ele. “Não podemos permitir que isto continue. Lutaremos até conseguirmos justiça.”

O Yatra começará amanhã e Sundar pediu ao público que participe e mostre seu apoio à causa.