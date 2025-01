Khvorostyuk da série “Soldados” foi diagnosticado com uma doença grave: foto de Boris Estrin

Foram reveladas tristes informações sobre o estado de saúde do ator Boris Estrin, conhecido na série cult de televisão “Soldados”. O artista teria perdido as pernas devido ao diabetes tipo 2. O ator de 55 anos reclama de fraqueza, tontura e dores constantes. A doença foi descoberta após exame no hospital. Os médicos também diagnosticaram Estrin com distúrbios do sistema nervoso central.

A filmografia de Boris Estrin inclui quase 200 filmes. Sua maior popularidade foi trazida a ele pelo papel do oficial de registro e alistamento militar Khvorostyuk na série de TV “Soldados”. O ator também é conhecido pelos filmes “Guarda-costas”, “Não nasça bonito”, “Método Lavrova”, “Inspetor Gavrilov”, “Balabol” e muitos outros.

As obras cinematográficas de Boris Estrin estão em nossa reportagem.