Kiit Nepali Student Prakriti Lamsal Suicide: Nepal PM Oli envia funcionários; A Índia diz que continuará … | Notícias da Índia

Caso do suicídio de Kiit: um terceiro ano de ano de B. Tech de Nepal, Prakriti Lamsal, que estuda no Kalinga Industrial Technology Institute (KIIT), Bhubaneswar, morreu de suicídio que leva a um protesto maciço e um protesto em massa no campus da universidade . Embora existam acusações de que a administração do Kiit tentou suprimir o assunto, o problema agora atraiu a atenção do PM do Nepali, Sharma Oli, e da embaixada indiana no Nepal.

Segundo relatos, outro estudante universitário foi preso na redução do caso de suicídio. Segundo a polícia, as investigações iniciais sugerem assédio mental do falecido pela criança. Segundo os relatos, Lamsal apresentou uma queixa na universidade, mas o mesmo foi ignorado. Os estudantes nepaleses também reivindicaram assédio repetido nas mãos dos funcionários da universidade. Eles afirmaram que foram expulsos do albergue para a universidade e que também não foram espancados quando exigiram justiça para Lamsal.

“Eles nos disseram que deixamos os corredores dos abrigos e nos deixamos cair na estação de trem. Temos que comparecer a um exame em 28 de fevereiro”, disse um estudante a jornalistas na estação ferroviária Cuttack. “Levando em conta a situação, os alunos do Nepal foram enviados para suas respectivas casas. A situação atualmente permaneceu calma”, disse o KIIT.

Mais tarde, em uma declaração separada, a embaixada do Nepali em Delhi disse que o KIIT disse que organizaria a acomodação dos estudantes nefalesianos no abrigo da universidade e cobriria suas perdas acadêmicas.

PM do Nepal, reação de oposição

O primeiro -ministro nepalês KP Sharma Oli reagiu ao incidente e enviou dois funcionários para a universidade. “Nossa embaixada em Nova Délhi enviou dois policiais para aconselhar os estudantes nepaleses afetados em Odisha. Além disso, foram feitos acordos para garantir que eles tenham a opção de permanecer em seu abrigo ou voltar para casa, dependendo de sua preferência”.

Por outro lado, os partidos da oposição nepalesa encurralaram o governo de Oli acusando -o de ineficiência. A União Nacional de Estudantes Independentes do Nepal (revolucionário), a ala estudantil do centro maoísta da oposição, exigiu um aumento nos esforços diplomáticos no assunto. Ao emitir um comunicado à imprensa, Annisu (R) expressou uma profunda preocupação e uma forte condenação do incidente. “Estamos ainda mais alarmados com os relatos de que os estudantes nepaleses do KIIT enfrentam violência e intimidação graves. Vários estudantes declararam que a administração da universidade ameaçou, agrediu e forçou a abandonar a instituição. Em vez de abordar o problema e garantir a justiça, as autoridades do KIIT ordenaram que os estudantes nepaleses desempregados do abrigo, mostrando falta de empatia e responsabilidade perturbadora.

Declaração da embaixada indiana

A embaixada da Índia, Katmandu, disse em comunicado que está profundamente triste pela morte trágica de um estudante nepalês. “A embaixada entrou em contato com as autoridades do KIIT, bem como com o governo do estado de Odisha. A embaixada foi informada de que as autoridades locais iniciaram investigação sobre o infeliz incidente. Kiit também emitiu um apelo aos estudantes nepaleses Para voltar ao campus, retome suas aulas e permaneça nos abrigos.

O ministro de Odisha garante ação

Em resposta ao suicídio do aluno, o ministro do Ensino Superior de Odisha, Suryabanshi Suraj disse que os responsáveis ​​enfrentariam consequências estritas. “Prendemos imediatamente o réu e os enviamos ao tribunal. A polícia confiscou todos os seus pertences pessoais e os está investigando”, disse Suraj.

O ministro também falou sobre a controvérsia sobre as ações da universidade, afirmando: “Todos os avisos da morte sinuso fora do campus retornam.