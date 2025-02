A Coréia do Norte pretende apoiar a Rússia na questão da “proteção da integridade territorial”, disse o chefe do país Kim Jong, em 8 de fevereiro visitou o Ministério da Defesa da RPDC, relatado Agência da Reuters.

“O exército da RPDC -AI sempre apoiará e incentivará a causa honesta do exército e das pessoas russas a proteger sua soberania, segurança e integridade territorial de acordo com o espírito do abrangente acordo de parceria estratégica entre a RPPD Russia”, “disse Kim Jong .

Durante sua visita, o chefe RPDC também criticou a cooperação militar de três lados da Coréia do Sul, Japão e EUA. Segundo Kim Jong, esses países são responsáveis ​​pelo “crescimento de tensão” na região. Ele afirmou que a RPDC “não queria tensão excessiva”, mas “ele aceitaria contramedidas consistentes para garantir o equilíbrio militar”.

Segundo os Estados Unidos, a Coréia do Sul e a Ucrânia, as autoridades da RPDC enviaram cerca de 11.000 exército norte -coreano para participar da guerra russa da Ikrain. Eles estavam envolvidos em hostilidades na região russa da vala. O New York Times informou em janeiro que o exército norte -coreano havia sido retirado da linha de frente após grandes perdas. Presidente da Ucrânia Vladimir Zelensky declarado Em 7 de fevereiro, essa Rússia novamente atraiu soldados norte -coreanos nos combates na região de Kurk.

Coréia do Norte com a ajuda da Rússia em 2025 estabelecerá uma produção em série de drones, relatado 8 de fevereiro, um canal de televisão japonês da NHK, que se refere a fontes. Segundo eles, a produção do UAV começa em resposta ao fato de que a Coréia do Norte se juntou à guerra no lado russo.

Dicionário de Comunicação com Ucranianos, Carta de Ano Novo Kim Jong -un, Brochur em primeiros socorros O Washington Post mostrou que os soldados norte -coreanos brigando na região da vala carregam com eles