Kim Kardashian Skims e Nike para lançar uma nova marca de condicionamento físico feminino ‘Nikeskims’

A Nike apresentará uma nova marca de roupas ativas para mulheres, Nikeskims, em associação com a Companhia Shapewear de Kim Kardashian, Skims. A nova coleção estreará nesta primavera nos Estados Unidos e se expandirá em todo o mundo até 2026. Esse movimento estratégico está alinhado com os esforços do CEO Elliott Hill para revitalizar as vendas da Nike e fortalecer sua vantagem competitiva contra marcas atléticas emergentes.

Renovando o portfólio da Nike no meio da competição de mercado A colaboração ocorre quando a Nike procura reivindicar a participação de mercado de concorrentes em rápido crescimento, como Hoka e New Balance. A estratégia de Hill se concentra na inovação de produtos e uma ênfase renovada na herança esportiva da Nike. Espera -se que a associação com skims melhore a atratividade da Nike entre as consumidores do sexo feminino, um segmento que representava aproximadamente 40% de sua base de clientes em 2023.

Kim Kardashian, co -fundador e diretor criativo da Skims, enfatizou o processo meticuloso de design por trás de Nikeskims: “A Nike e os Skims compartilham um profundo compromisso com os limites de inovação, inclusão e empilhamento. Todos os detalhes foram obcecados e cuidadosamente considerados. Estamos incrivelmente animados para apresentar nossa primeira coleção nesta primavera.

Na terça -feira, a estrela da realidade revelou sua colaboração com a Nike para apresentar uma nova gravadora Nikeskims.

Promoção de alto perfil e expansão de mercado O compromisso da Nike de envolver atletas femininas ficou evidente em seu recente anúncio do Super Bowl, o primeiro da empresa em quase 30 anos, que apresentou os principais atletas como Jordan Chiles, Caitlin Clark, Sha’Carri Richardson, A ‘Ja Wilson e Sabrina Ionescu. O lançamento do Nikeskims reforçará ainda mais essa abordagem, com roupas de treinamento, calçados e acessórios projetados para mulheres.

Estratégia de varejo e planos de crescimento Inicialmente, os produtos Nikeskims estarão disponíveis em lojas de varejo selecionadas nos EUA. Até 2026, a marca se expandirá para os mercados internacionais, incluindo a distribuição por atacado. O Nikemskims se juntará aos submarcos existentes da Nike, como Converse, Jordan, ACG e Nike SB, fortalecendo sua linha de produtos diversificada.

Heidi O’Neill, presidente de consumidor, produto e marca da Nike, Inc., destacou o potencial disruptivo da colaboração: “Somos energizados pela oportunidade de construir uma nova marca e agitar as coisas para a próxima geração de atletas com Nikeskims. Essa associação reúne o melhor das duas marcas para convidar atletas para o esporte e o movimento com produtos que os fazem se sentirem fortes e sexy.

Jens Grede, co -fundador e CEO da SKIMS, enfatizou a importância estratégica da empresa: “Ao se associar à Nike, o líder indiscutível em desempenho e inovação atlético, estamos prestes a criar um novo padrão no mercado global de roupas e roupas ativas . Esta associação treinará as pessoas para se expressar autenticamente.

Fonte