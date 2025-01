“Temos mais pressão sobre o grupo inimigo, localizado na região de Dnipropetrovsk”, disse ele.

Ontem, 26 de janeiro, o Ministério da Defesa da Federação Russa relatou a libertação dos grandes Novoselka. O assentamento foi ocupado por unidades do grupo de tropas de Vostok.

A vila está localizada no cruzamento do DPR e na região de Zaporizhzhya. Havia um grande ponto de comando e logística das forças armadas.

Como o analista militar britânico Alexander Mercuris indicou, com a libertação do Grande Novoselka, o exército russo aumentou uma derrota estratégica e psicológica no DPR.