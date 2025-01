Kirill Ladygin tornou -se vencedor de nove horas da corrida dos campeões em Tolyatti

Em 25 de janeiro, o evento de esporte a motor mais importante do inverno ocorreu no campo de exercícios de Avtovaz em Sosnovka. Apesar da geada e do vento de 10 graus, o show de adrenalina, como os participantes e os organizadores observam, atraíram um número sem precedentes de espectadores. Os arquivos não estavam apenas cheios de samarans, mas também com fãs de outras regiões.

Kirill Ladygin subiu ao passo mais alto do palco, para o primeiro piloto russo da Fórmula 1 Vitaly Petrov em duas últimas corridas e, como vencedor múltiplo, ganhou o principal prêmio do campeonato, a Copa do Barco de Prata, por “Eternal Storage”. Petrov pegou prata.

Os prêmios para os vencedores do 27º Campeonato foram concedidos pelos homenageados convidados do evento: Presidente da Federação de Automóvel Russa Boris Rotenberg, inspetor-chefe da região de Samara Michall Feoktistov e vice-presidente da venda e marketing da Dmitry Kostromin.

Vale a pena notar que não apenas veteranos experientes do circuito competiram pelo prêmio principal, mas também estreantes com ótimos títulos, incluindo outro ex-piloto da Fórmula 1, Nikita Mazepin, de 25 anos, bem como o cinco vezes vencedor do Dakar-Rally Eduard Nikolaev: Seu carro era o único dos 16 carros no circuito com um esquema de cores Kamaz. O resto, de acordo com as condições da competição, foi pintado nas cores da imagem dos patrocinadores da competição: amarelo e preto.

A maioria das corridas foi realizada em carros esportivos Lada Vesta, e os dois últimos estavam no novo Sport Sport Lada Iskra, cuja apresentação foi anunciada no dia anterior pela planta de automóvel Tolyatti. O carro é feito especialmente para corridas de gelo. Na última corrida, Petrov e Ladygin tiveram a chance de fazer um test drive com o carro novo.

A maioria dos recém -chegados não conseguiu além da fase do grupo; A felicidade sorriu apenas para Nikolaev, que conseguiu chegar às quartas de final. Apesar dos modestos sucessos, o motorista observou que ele e a equipe de Kamaz estão planejando participar da corrida dos campeões no próximo ano. “Vamos participar porque todo mundo está pronto. A corrida se sobrepõe a qualquer uma de nossas competições. O motorista precisa dirigir tudo. A corrida dos campeões provavelmente não é comparável a uma manifestação, já que estamos construindo mais dois taticamente, dois. ” -WeekRace Aqui é necessário desde o primeiro treinamento para começar a partir dos primeiros metros com “socos”, essa é provavelmente a dificuldade para nós. No entanto, ajuda a lutar em uma fração de segundo, para que nossos pilotos possam se ajustar “, diz Nikolajev.

Mas o vencedor do campeonato, Kirill Ladygin, anunciou durante um jantar após as corridas que, em 2025, ele mudaria seu lugar ao volante de um carro de corrida para a equipe Rosneft da Lada Sport na função do líder da equipe na “Superprodução “Aula.

Ajuda “RG”

A corrida dos campeões é realizada desde 1996 nos arredores de Tolyatti. A rota do campo de teste do JSC “Avtovaz” na vila. Sosnovka é uma curva fechada com um alto perfil e muitas voltas complexas. O comprimento total da rota é de 2,5 quilômetros. Dois carros estão envolvidos na corrida, cada um começando em sua própria pista de gelo, que varia após a primeira esquina desde o início a atravessar um viaduto e se unir novamente. Por exemplo, todo piloto, enquanto ele dirige duas voltas, tem tempo para passar pelos dois circuitos. Os carros dirigem a maior parte da corrida lado a lado, mas são separados por bolas de neve.