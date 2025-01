‘Kishore Kumar Ko para Padma Shri Bhi Nasseb Nahi Hua’ : Sonu Nigam inicia discussão online

O Padma Awards 2025, anunciado no Dia da República, contou com um total de 139 nomes. E Arijit Singh é um dos nomes notáveis ​​que entraram na lista.

O cantor Sonu Nigam expressou sua decepção com o fato de outros cantores como Sunidhi Chauhan, Shreya Ghoshal e Alka Yagnik, que encantaram as pessoas com sua música, ainda não terem recebido o prêmio Padma. Ele acrescentou que mesmo o lendário cantor Kishore Kumar ainda não recebeu o Prêmio Padma.

“Cantores Aese han jinhone pobre duniya ke cantores ko inspira kiya hai? Ek ko toh humne padma shri pe hi simtaa diya hai, woh hai mohammed rafi sahab. Aur Ek Hai Jinko Padma Shri Bhi Naseeb Nahi Hua Hai, Kishore Kumar Ji. Premiado postumamente com Mil Rahe Hai Na (Existem dois cantores que inspiraram cantores em todo o mundo. Limitamos um deles com o prêmio Padma Shri, que é Mohammad Rafi. O outro nem recebeu um Padma Shri, Kishore Kumar. Os prêmios são concedidos postumamente , OK) ?”