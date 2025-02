Kit engoliu e cuspiu um homem

A baleia trabalhada tentou engolir o jovem chileno, mas no final ele cuspiu quando nadou no Estreito de Magalhães em um barco inflável. Isso é destacado por um vídeo que rapidamente se dispersou nas redes sociais.

O incidente ocorreu em 8 de fevereiro, na Baía de El Agil, localizado na costa da cidade de Punta Arenas, no sul do Chile.

Adrian Simankas, 24 anos, sentiu um golpe poderoso nas costas, que o jogou para fora do caiaque. Então ele estava dentro da mucosa baleia, onde ouviu sons estranhos e sentiu forte absorção. Ele não entendeu imediatamente o que aconteceu antes de voltar à superfície.

“Quando me vi lá dentro, lembrei -me de Pinóquio, que também foi engolido por kit”, disse o jovem em entrevista por telefone com o jornal espanhol Pais.

Felizmente, Simankas permaneceu ileso. Se seu pai não tivesse filmado esse evento incomum no vídeo, sua história pode parecer incrível.

As baleias Gorbaty (Megaptera Novaeangliae) podem pesar até 48 toneladas e atingir um comprimento de cerca de 19 metros. Eles se alimentam de plâncton, peixe e plantas, e têm uma pequena garganta, o que torna extremamente improvável que engolisse uma pessoa. Essas baleias raramente atacam as pessoas e são uma das espécies que superam as maiores distâncias do oceano.

Anteriormente, a expectativa da vida real das baleias havia excedido consideravelmente as estimativas anteriores.