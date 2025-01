Kolo Muani não é suficiente para a Juve: Napoli retornando para vencer por 2-1

As partidas de futebol duram 90 minutos. Aparentemente, Thiago Motta não conseguiu explicar seus jogadores, já que a Juve desapareceu do campo depois de um bom primeiro tempo e acabou sendo impressionado com o Napoli de Antonio Conte. O Azzurri voltou e venceu por 2-1 graças a gols de Anguissa e Lukaku, três pontos que valem o valor temporário +6 em comparação com o Inter, que toca em Lecce amanhã. A Juve, para quem o gol de estreia de Kolo Muani não foi suficiente, caiu para -16 atrás de Napoli e também sofreu sua primeira derrota da temporada na competição. Uma equipe, a preta e branca, que não pôde ganhar dinheiro no primeiro tempo, quando fechou com uma vantagem e literalmente desapareceu do campo no segundo tempo. A administração da equipe de Motta ainda é duvidosa, na qual Vlahovic foi excluído e enviado apenas para o final do campo, enquanto os decepcionantes Koompiners ainda foram mantidos em campo durante os noventa minutos. Mesmo com uma equipe numericamente inferior, Conte certamente fez uso da oportunidade de treinar seus jogadores durante toda a semana que, na segunda metade, a diferença de genialidade do ponto de vista físico e atlético às vezes parecia terrível.

Em Napoli, Conte, aguardando reforços, Politano e Neres, ainda se estabelece ao lado de Lukaku, com Lobotka como diretor. Nos flancos, Spinazzola toma o lugar da Olivera ferida à esquerda. Na Juve, desde o primeiro minuto, Motta se concentra no recém -chegado Kolo Muani, Nico Gonzalez toca à esquerda, com Yildiz à direita. Na defesa, McKennie em Savona prefere voltar, Di Gregorio em Doel. O Maradona Stadium esgotou, também o presidente italiano de Laurentiis nas arquibancadas, recorrendo de Los Angeles.

Napoli imediatamente chega à pressão, mas a Juventus não desiste de sua estrutura por baixo. Não é por acaso que a primeira grande chance da competição após 7 ‘é para os Bianconeri, onde Yildiz é servido sozinho na área por Thuram, que controla bem, mas está incrivelmente na boca de Meret. Depois de escaparem do perigo, Napoli começa novamente com sua pressão furiosa, especialmente procurando os ataques de Politano e Nerres nos flancos, favorecidos pela sobreposição de Di Lorenzo e Spinazzola. A defesa da Juve vacilou sob várias circunstâncias, nas quais Politano chegou perto de um gol com uma saraivada esquerda de fora da área, apenas larga. A Juventus responde à batalha da batalha e tenta ativar a velocidade de Kolo Muani no contra -ataque. Uma competição de grande intensidade e com muitas colisões no meio do campo, onde a Juve ainda é perigosa na meia hora, com Nico, que atira apenas nos arredores. Logo depois, Di Gregorio cometeu um erro na configuração, mas Locatelli salvou a Juve, antecipando McTominay, que estava sozinho com a bola na área. Antes do intervalo, Napoli estava novamente perto de um gol com um amante de Anguissa no meio da área, com a bola logo acima. Mas Kolo Muani rompeu o impasse aos 43 minutos e fez bem em tirar proveito da bola de Anguissa com uma curva voadora direita em dois passos de Meret. Napoli imediatamente tenta responder a Politano em um chute livre, a bola logo acima.

Como esperado, Napoli entrou em metade do campo do oponente no segundo tempo, a Juve foi forçada a diminuir seu centro de gravidade para defender a área da penalidade. Os azzurri imediatamente chegaram perto do empate, com um cabeçalho de Lukaku, enquanto o rebote de mergulho de Di Gregorio foi maravilhoso. O objetivo de Napoli está no ar e merece aos 57 minutos de Anguissa com um cabeceamento do centro da área de penalidade, depois de um passe de Politano. Um Conte selvagem está ansioso pela Juventus de Motta, foi um retorno atrás. Impulsionado pelo barulho ensurdecedor de Maradona, Napoli continua a continuar enquanto a Juve agora foi barricada para defender o forte de Di Gregorio. Os Bianconeri não podem mais jogar uma bola, enquanto os jogadores de Azzurri chegam em todos os lugares. Somente Napoli estava em campo e, aos 68 minutos, destruíram o resultado com Lukaku após um pênalti que foi concedido por uma violação de Locatelli em McTominay. A Juve ficou no camarim. A lotra inefável mantém Vlahovic no sofá até dez minutos antes do tempo, com Mbangula e Savona sendo usados ​​para Yildiz e Cambiaso, depois Douglas Luiz e Nico e Conceaiçao para Locatelli. Enquanto o ectoplasma Koopmeiners permanece em campo. Na final, Conte também envia algumas segundas linhas para o campo para manter o nível de fisicalidade e gênio alto, para que a atração de resposta agora tardia da Juventus possa ser mantida sob controle sem muitos problemas.