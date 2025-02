Kolo (SSO) Muani, Brace Rigor para o último suspiro: a Juve verifica em Como

Todos Quando Os elogios permanecem pela atitude e jogo do mais alto nível, mas os três pontos voltam para casa com o Juventus. Um script que é frequentemente visto contra os grandes nomes, na ‘Sinigaglia’, repete novamente: Marca primeiro Atrai, sobe para cinco gols em três corridas e sela a Juventus 2-1 que permite Thiago Motta Para permanecer apegado ao trem dos campeões ..

Empurre imediatamente os anfitriões, com Nico Paz Para se comprometer de Gregorio. A Juve está lutando para romper e acumula muito poucas oportunidades, enquanto os Larianans têm medo: eu luto muito Savona nos lucros inesperados de Truques um DiaoDomínio Biancazzurro. A corrida, depois de tanto sofrimento, destrava-se aos 35 minutos: uma assistência única de Kolo Muani, que destrói Dossena e toca o poder com o lado esquerdo, é 1-0. No entanto, o Como não desiste e é equiparado na recuperação: a cruz de cutrone, a cabeça do diao e descansará em 1-1. O ex -Betis toca a chave, mas Di Gregorio é uma parede: o goleiro é decisivo para ele e assustador.

A partir daqui, uma raça nervosa começa, até que o som das mudanças: Fabregas tenta três soluções diferentes em ataques, Motta revoluciona o ataque e o exterior. No final, a Juve aparece em sua área depois de alguns arrepios. Butez faz uma saída louca e causa uma penalidade que leva Kolo Muani com personalidade: gols na vitória de 88 ‘e 2-1 dos Bianconeri. A reação dos anfitriões fica zangada com a trave de Dossena e os Larianans, mesmo com a honra das armas, permanece em 22 pontos e +2 no terceiro último. A Juve comemorou novamente, pelo menos até Lazio e Fiorentina responder, com 43 pontos e um +1 nos perseguidores. Motta e sua vitória em duas corridas seguidas, uma não publicada nesta fase da temporada após as muitas dificuldades, e se aproximam do jogo da Liga dos Campeões -contra o PSV da melhor maneira da melhor maneira.