Komician Slava Komesarenko foi adicionada à lista “extremista” na Bielorrússia

O comediante stand-up Slava Komesarenko está incluído na lista de “extremistas” do Ministério Bielorrusso do Interior, informações relevantes apareceram em site departamentos. Atenção a isso convertido Publicação Mediazon. Bielorrússia.

Edição “espelho” enfatizaque o comediante foi procurado na Bielorrússia. A razão para o envolvimento do Komesarenka na lista foi o veredicto em seus procedimentos criminais para insultar Alexander Lukashenko.

O Slava Komesarenko é um dos mais famosos comediantes da Bielorrússia. Depois de um protesto na Bielorrússia em 2020. Ele apareceu repetidamente contra a violenta descarga do protesto e falou sobre a falsificação das eleições presidenciais. Komesarenko também é conhecido por suas paródias em Alexander Lukashenko, a quem um comediante chama de “Chyk-Chyryk”. Em 2021, Slava Komesarenko recebeu uma proibição de aparição na Bielorrússia, após o que foi para a Rússia. Em 2022, o comediante deixou a Rússia para perseguição pela KGB Bielorrússia.

Os primeiros relatos de que um processo criminal foi iniciado contra o Slava Komesarenko Ele apareceu Em fevereiro de 2022. 30 de dezembro de 2024. O Tribunal da Cidade em Minsk condenou Samosarenka em ausência a seis anos de prisão. Ele foi considerado culpado de promover o ódio racial, nacional e religioso (1ª parte do artigo 13 do Código Penal), difamação de Alexander Lukashenko (2ª parte do artigo 367 do Código Penal) e Insultando Lukashenko (1ª parte do artigo 368. Criminal Código).