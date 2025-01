“Kommersant”: descobriu os principais executivos Rusnano admitiu que fizeram uma fraude em relatar, mas não viram nada ilegal nisso

Os ex -gerentes de Rusnano Boris Podolsky, Arthur Balstyan e Marina Kasenk admitiram que fizeram uma fraude em seus relatórios durante o trabalho na Corporação do Estado. Sobre isso Ele escreve “Kommantant.” Ao mesmo tempo, segundo o jornal, os detidos reconheceram parcialmente a culpa – porque pensavam que não havia nada ilegal nas mudanças nas demonstrações financeiras da empresa.

O ex -diretor executivo da Rusnano, Boris Podolsky, CEO da Arthur Balstyan e diretor de metodologia de contabilidade, impostos e relatórios, Marina Kasenkova foi detida em 30 de janeiro. A polícia os questionou no caso de abuso de governo que implementou sérias conseqüências (parte 3 do artigo 285 do Código Penal).

O caso criminal lançou uma nova liderança de Rusnano, que foi substituída por uma equipe de Anatolia Chubais no final de 2020. Anteriormente, Kommersant atrai a atenção, de acordo com os resultados da auditoria, de acordo com os artigos de fraude, vários outros casos criminais (parte 4 do artigo 159 do Código Penal) e um grande desvião (parte 4 do artigo 160) foram iniciados.

Kommersant também escreve sobre a essência da fraude financeira – como afirmado, Podolsky, Galstyan e Kasenkov foram emitidos como “devidos a mais de bilhões de dólares aos bancos”, o garante para o qual o estado operava. De acordo com a publicação, o “esquema de otimização” foi desenvolvido por Balstyan e Kasenkov, que “introduziu o Podolsky com os resultados de sua fraude”.

Também escondemos investimentos em projetos sem fins lucrativos – por exemplo, a produção de um tablet flexível para a lógica de plástico de crianças em idade escolar 100, que nunca foi estabelecida. Segundo o FSB, 13 bilhões de rublos foram roubados em seu desenvolvimento, relata jornais. No total, em 2022-2024, devido à sua fraude, o estado teve que alocar cerca de 43 bilhões de rublos para impedir a falência de Rusnan.

Os ex -melhores gerentes de Rusnano são detidos dois dias após o exame, a investigação “prenderá sua prisão em breve. A Anatólia Chubais não tem status processual nesse assunto, Kommersant presta atenção.

Anatoly Chubais liderou Rusnano de 2011 a 2020. Em março de 2022, ele deixou a Rússia. Em outubro de 2024, a presidente do estado, Duma Vyacheslav Volodin, criticou a reforma da eletricidade na Rússia, que Chubais considerou o chefe do russo russo, e sugeriu que sua extradição seria alcançada. Em meados de 2025, os legisladores do estado de Duma pediram à SK que procurasse “sinais de crime” no trabalho de Chubais nos cargos do chefe de Rusnano e um representante especial de Vladimir Putin.