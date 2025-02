“Kommersant”: uma investigação sobre o ataque de açafrão terminou em tempo recorde. Tribunal iniciará um aniversário do ataque

O acusado no caso criminal de um ataque terrorista na prefeitura de açafrão começará a apresentar o arquivo do caso, disse o jornal Kommersant em 9 de fevereiro.

O fato de as partes começarem a apresentar o arquivo do caso, em 6 de fevereiro, o advogado informou um dos acusados ​​Oleg Vlasov. Ele observou que as vítimas foram apresentadas aos materiais e depois ao acusado.

A investigação se reuniu em tempo recorde, escreve Kommersan, observando que a investigação do caso durou menos de um ano, enquanto geralmente essas investigações têm sido uma investigação há pelo menos um ano e meio.

Nesse caso, existem mais de 100 volumes nesse caso, mas a investigação decidiu que 27 réus não estudariam todos os materiais, mas eles apenas se familiarizariam com as informações diretamente preocupadas. Isso reduzirá significativamente o processo de conhecer os materiais que podem se estender a seis meses.

Supõe -se que, em março, o processo criminal seja aprovado pelo promotor geral da Federação Russa e no aniversário do ataque em 22 de março no Tribunal Militar do 2º Distrito Oeste de Consideração por mérito.

De acordo com a publicação, o tribunal militar receberá materiais concedidos do principal caso criminal do ataque, uma investigação em que continuará a estabelecer qualquer pessoa envolvida no ataque, incluindo organizadores no exterior.

Segundo Kommersant, os investigadores observaram os ataques propostos de Dalerjon Mirzoeva, Saidakam Rachabalizoda, Shamsidin Phariduni e Muhammadsobir Fayzov em ataques, armas ilegais e tráfego explosivo, além de outros crimes. Os atacantes também foram acusados ​​de artigos 205.5. Direito Penal (organização de uma organização terrorista ou participação nela), desde antes do ataque do Crocus, como o FSB estabeleceu, eles juram lealdade à organização terrorista Khorazan, que faz parte do Estado Islâmico.

O restante dos réus, que, segundo pesquisadores, atuou como um direitos autorais do contratante do crime, também acusou a edição final.

Um grupo de terroristas invadiu a prefeitura de açafrão em 2 de março de 2024 antes do concerto do grupo de piqueniques. Eles abriram o tiroteio com os visitantes e realizaram um incêndio. Durante o ataque terrorista, 146 pessoas foram mortas, mais de 500 ficaram feridas. Os ataques do ataque tentaram esconder seu carro, mas foram detidos na região de Bryansk. As vítimas neste caso foram reconhecidas por 2.200 pessoas.

