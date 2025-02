Kottayam Nursing College Ragging Video mostra o brutal estudante júnior tortura – Kerala News

As imagens perturbadoras surgiram do abrigo do governo da Faculdade de Enfermagem em Kottayam em Kerala, mostrando um horrível caso de pano onde os alunos do primeiro ano foram brutalmente atacados por pessoas mais velhas.

O vídeo, supostamente gravado pelos próprios autores, revela que uma das vítimas estava ligada a um berço, esfaqueada várias vezes com uma bússola e submetida a tortura enquanto o réu ria e zombava dele.

Segundo as imagens, a vítima foi restrita com uma toalha, suas mãos e pernas amarradas, enquanto os estudantes mais velhos infligiram feridas em diferentes partes do corpo usando um divisor. Toda vez que o esfaqueavam, contavam em voz alta, dizendo: “Um, dois, três”. Apesar dos gritos da dor da vítima, o abuso continuou. O vídeo também mostra o réu derramando loção na boca e nos olhos da vítima enquanto eles zombam dele, perguntando se seus olhos estavam queimando. Ao mesmo tempo, os pesos foram colocados perto de suas partes íntimas, e um dos idosos declarou de arrepio: “Vou desenhar um círculo”, antes de esfaquear a vítima no estômago com uma bússola.

O superintendente da polícia de Kottayam, Shahul Hameed IPS, declarou que as autoridades estão investigando se mais estudantes eram vítimas da ascendência brutal da Universidade de Enfermagem do Governo. “Hoje iniciaremos os procedimentos para identificar mais vítimas e realizar interrogatórios”, disse ele.

O SP confirmou que a investigação se referirá ao relatório do Comitê Raghavan, emitido de acordo com as instruções dos regulamentos da Suprema Corte e da UGC sobre trapos. As autoridades também examinarão se houve alguma negligência por parte da administração da universidade e do diretor do abrigo.

Hameed disse que a análise forense seria realizada para determinar a origem do vídeo Assualt. A polícia apreendeu os telefones celulares dos cinco réus, que passarão por um exame científico como parte da investigação.

O incidente de RAG, que supostamente começou em novembro de 2024, veio à tona depois que os três alunos do primeiro ano apresentaram uma queixa na delegacia de Gandhinagar, detalhando o assédio repetido que haviam enfrentado. Após uma investigação, a polícia prendeu cinco estudantes de terceiro ano da faculdade do governo, identificada como Samuel Johnson, NS Jeeva, KP Rahul Raj, C Rijil Jith e Vivek NP.

Segundo relatos da polícia, o réu estava submetido regularmente aos juniores à tortura física e mental sob o aparecimento de traços. Eles faziam cortes nos corpos das vítimas e derramavam loção nas feridas, intensificando sua dor. Quando os jovens gritaram, os idosos estavam manchados de creme na boca e outras partes do corpo como uma forma de maior humilhação.

O incidente brutal causou indignação, com autoridades e órgãos estudantis que exigem ação estrita contra o acusado. As investigações estão em andamento e a polícia garantiu medidas rígidas para evitar tais incidentes no futuro.

Indiatody.in não compartilha o vídeo devido à sua natureza horrível.