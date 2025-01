Kotyakov: Mais de quarenta benefícios e subsídios serão aumentados em 9,5% em fevereiro

“A partir de 1º de fevereiro, dependendo do nível de inflação real, determinado pela legislação em vigor, os valores de mais de 40 benefícios sociais, compensações e pagamentos diferentes serão aumentados em 9,5%”, disse ele em reunião do presidente russo, Vladimir Putin. . com o governo. O ministro acrescentou que também foram elaborados e submetidos ao governo os regulamentos pertinentes.

Além disso, as pensões, por conta do chefe de Estado, também aumentarão 9,5% a partir de janeiro de 2025.

“Desde janeiro, as pensões dos seguros já aumentaram 7,5%, ou seja, com a inflação prevista”, lembrou Kotyakov. “Em fevereiro, todos os 39 milhões de pensionistas receberão pagamentos mais elevados e depois o pagamento adicional de janeiro será transferido”, acrescentou.