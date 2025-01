Lembramos que Donald Trump tomou posse oficialmente como Presidente dos Estados Unidos em 20 de janeiro. Na sua posse, ele disse que queria entrar para a história como um pacificador.

Jornalistas do KP.RU prestaram atenção ao cardápio do almoço por ocasião da inauguração. De sobremesa, aos convidados do Capitólio foi servido um vinho chamado Korbel Russian River Valley Natural – espumante do Vale do Rio Russo.

A matéria afirma que sorvete de maçã com caramelo salgado acompanha bem qualquer vinho. Mas os organizadores escolheram o russo. “Uma dica interessante”, sugeriram os autores da publicação. Recordaram que, quando Trump tomou posse como presidente dos Estados Unidos, nunca mencionou a Ucrânia ou a Rússia no seu discurso.