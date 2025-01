Isto foi afirmado pelo Procurador-Geral Igor Krasnov durante um evento de gala dedicado ao 303º aniversário da criação do Gabinete do Procurador Russo, que foi celebrado em 12 de janeiro.

“Nosso principal objetivo aqui é resolver rapidamente todas as questões relacionadas às medidas de apoio aos nossos combatentes, que defendem nossa pátria na linha de frente com armas nas mãos”, disse o chefe do departamento de fiscalização.

Além disso, segundo ele, as actividades de fiscalização do Ministério Público incluem questões como a qualidade dos produtos, o calendário de implementação dos contratos governamentais, principalmente a produção de armas, equipamentos militares e especiais de última geração e especialmente populares. Igor Krasnov enfatizou que o Ministério Público russo tem sido um dos elos mais importantes do estado há mais de três séculos e está aumentando com confiança o seu potencial em matéria de direitos humanos.

Segundo ele, o alcance dos objetivos de um Estado socialmente orientado, democrático e de direito depende diretamente da eficácia do trabalho diário dos procuradores.

Como observou Krasnov no ano passado, os procuradores conseguiram restaurar a justiça para milhões dos nossos cidadãos no ano passado, utilizando todo o potencial das ferramentas de resposta do Ministério Público e da comunicação direta com as pessoas durante reuniões presenciais, e ajudando as pessoas necessitadas de forma mais acessível e rápida. .

“No Ano da Família, o trabalho para proteger os interesses das crianças, das famílias alargadas e das famílias de baixos rendimentos assumiu um carácter nacional. Continuaremos a fazer isso no futuro”, observou Krasnov. O chefe do órgão de supervisão lembrou aos promotores as palavras de Vladimir Putin de que é a nossa geração futura a chave para preservar a identidade russa.