O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e o presidente assistente da Federação Russa Juri Ushakov, em nome de Vladimir Putin, irão para a Arábia Saudita para se reunir com representantes dos EUA, disse o porta -voz do Kremillo Dmitry Peskov.

Segundo ele, a reunião será realizada em 18 de fevereiro e será dedicada à “reconstrução de todo o complexo das relações russas-americanas”, além de “preparar possíveis negociações sobre o acordo ucraniano e organizar uma reunião de dois presidentes”.

Peskov se recusou a comentar sobre a visita da Arábia Saudita do Chefe do Fundo Russo para o Investimento Direta (RDIP) Kirill Dmitryv. Bloomberg informou que entraria no grupo de negociação russo. Por dados Interfax, Dmitryv, em 18 de fevereiro, se reunirá na Arábia Saudita com representantes da delegação dos EUA “para discutir questões de fortalecimento da cooperação econômica”.

A Arábia Saudita, de acordo com o Secretário de Impressão do Presidente da Federação Russa, elegeu as negociações, pois regula os lados russo e americano.

Anteriormente, as fontes da mídia russa e americana relataram que as negociações sobre o término da guerra russa-integral com a participação das delegações da Rússia e dos Estados Unidos serão realizados em Riyadh em 18 de fevereiro.

Nos Estados Unidos, espera -se que as negociações participem do secretário de Estado Marc Rubio, consultor do Presidente dos EUA em Segurança Nacional, Mike Walz e um Mensageiro de Trump especial no Oriente Médio, Steve Whitkoff. Rubio, como relatadoEle já chegou à Arábia Saudita.

As negociações para encerrar a guerra russa e ucraniana na Arábia Saudita foram publicadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Segundo ele, representantes da Rússia, os EUA e a Ucrânia participarão deles. Trump também disse que estava planejando se encontrar neste país com Vladimir Putin. A reunião deve ocorrer no final de fevereiro.

Para Kia, por dados Politico, relatos sobre negociações de paz na Arábia Saudita foram uma surpresa. Em 16 de fevereiro, a delegação do governo ucraniano chegou à Arábia Saudita, que preparará uma visita ao país do líder ucraniano Vladimir Zelensky. No entanto, como ele próprio disse, ele não está planejado para ser planejado durante uma viagem com um representante da Federação Russa.

De acordo com a NBC News, os Estados Unidos primeiro realizarão negociações separadas com representantes da Rússia e Ucrânia antes das possíveis negociações conjuntas.

