KT Rama Rao nega acusações de corrupção no caso da Fórmula E: abordará a Suprema Corte – Telangana News

O presidente em exercício do BRS, KT Rama Rao (KTR), negou na terça-feira as acusações de corrupção, chamando-as de motivação política. Ele disse que as alegações eram infundadas e visavam desviar a atenção do público dos problemas reais.

A KTR rejeitou as alegações relacionadas ao evento da Fórmula E, afirmando que faziam parte de uma agenda política. “Este caso tem motivação política e carece de substância”, disse ele. Sublinhou que cooperou com a investigação do Gabinete Anticorrupção como cidadão cumpridor da lei, embora as acusações fossem infundadas. “Combaterei estes casos legal e constitucionalmente”, acrescentou.

A KTR reafirmou a sua vontade de participar nas investigações, incluindo comparências perante a ACB e a Direcção de Execução (ED). “Não tenho nada a esconder e responderei a todas as perguntas”, disse ele.

O líder do BRS criticou a oposição, incluindo o Congresso no poder, pelo que descreveu como tentativas de enganar o público. Ele observou que a rejeição de uma petição de anulação pelo Tribunal Superior não foi uma decisão de culpa, contrariamente às afirmações do Congresso. “Iremos ao Supremo Tribunal, onde confiamos num julgamento justo”, disse KTR.

Ele também falou sobre um incidente ocorrido durante seu comparecimento perante a ACB, no qual seu advogado não foi autorizado a estar presente. “Eles vazaram declarações falsas para a mídia, causando assédio desnecessário”, acrescentou. KTR disse que buscaria proteção legal e garantiria que sua investigação fosse realizada com a presença de seu advogado.

A KTR também criticou o Congresso por não cumprir as suas promessas ao povo, especialmente aos agricultores e reformados. Ele questionou as prioridades do partido, acusando-o de usar tácticas de distracção em vez de abordar questões fundamentais.

No evento da Fórmula E, a KTR reiterou que o objetivo era posicionar Hyderabad como um centro global para tecnologia sustentável e criação de empregos. Ele rejeitou as alegações de títulos eleitorais, acusando tanto o Congresso quanto o BJP de enganar o público em seu próprio benefício.

Concluindo, o KTR pediu aos membros do BRS que se concentrassem em questões reais e continuassem a trabalhar para o bem-estar dos cidadãos de Telangana. Expressou confiança no sistema judicial e prometeu continuar a lutar pelo progresso do Estado.