KTR responde à zombaria de ‘funcionário de TI’ e ‘mentalidade de trabalhador’ de Revanth Reddy, diz que está orgulhoso de suas raízes e experiência em tecnologia – Telangana News

O presidente em exercício de Bharat Rashtra Samithi (BRS), KT Rama Rao, popularmente conhecido como KTR, respondeu à tentativa do ministro-chefe de Telangana, A Revanth Reddy, de menosprezá-lo.

Em uma postagem ardente em

“Para aqueles que pensam que podem me menosprezar simplesmente me chamando de funcionário de TI… Profissionais de TI de todo o mundo ganham a vida através de trabalho árduo e engenhosidade”, escreveu ele.

A KTR também escreveu que “os políticos acidentais não podem ser comparados” às “credenciais educacionais” ou à “ética de trabalho” daqueles que trabalham na indústria de TI e ITES.

Para aqueles que pensam que podem me menosprezar simplesmente me chamando de funcionário de TI, eu digo: Fazer parte da indústria de TI requer talento genuíno, educação, habilidade e dedicação… Ao contrário de carregar sacos de dinheiro para subornar MLAs ou pagar os chefes em Deli. para um trabalho! Profissionais de TI em todo o… – KTR (@KTRBRS) 23 de janeiro de 2025

Ele encerrou a postagem dizendo: “Estou absolutamente orgulhoso de minhas raízes, minha educação, minha experiência de trabalho, minha experiência tecnológica e de meus camaradas”.

O tweet de KTR veio em resposta ao desprezo de Reddy pelo líder do BRS.

Ao falar com o diretor de notícias do India Today, Rahul Kanwal, na reunião do Fórum Econômico Mundial 2025 em Davos, ele chamou a KTR de funcionário de TI com uma “mentalidade de trabalhador”.

Durante a entrevista, Reddy disse que KTR tinha uma “mentalidade de trabalho” de funcionário de TI, então ele falou como um funcionário, porque trabalhava em uma empresa de TI “provavelmente como operador de dados de computador”.

Reddy, em comparação, disse que era um político, um líder e um legislador. Portanto, ele não precisava saber tudo, contando com funcionários experientes para executar as suas instruções de formulação de políticas.