Kulibins de operações especiais criam protótipos de novos equipamentos militares diretamente no avançado

É assim que funciona. Primeiro, os caçadores são algo novo para si na linha de frente. Eles criam um protótipo executado pelas condições de combate. Engenheiros de grandes empresas são apresentados a essa idéia que já está desenvolvendo um novo modelo. Os modelos mais bem -sucedidos são iniciados em produção em série.

No controle remoto de um do Extremo Oriente, Revival. O soldador acabara de concluir o trabalho no quadro e correu para seus camaradas para chamá -los. A mecânica respondeu imediatamente ao convite e correu para o boxe vizinho, onde o trabalho estava em andamento no protótipo de um novo veículo completo. Mas eles foram parados na ligação do comandante.

“O trabalho não está em adoração.

No entanto, o próprio oficial queria ver. Depois de verificar a equipe, ele exclamou o soldador, esclareceu se havia terminado de fabricação de proteção do Anthronx no carro blindado, o que ele teve que fazer no dia anterior, e depois foi boxe com ele – conhecer os resultados do trabalho.

Na próxima garagem, havia um elegante design soldado de tubos. As costuras fortes já capturaram, mas era necessário esperar a tempo. Posteriormente, o quadro é verificado quanto à força – ele deve resistir à carga e não cair do impacto no solo no caso de um golpe de buggy futuro no campo. Em seguida, é definido em um site acabado equipado com um motor, rodas, um sistema de direção.

“Estamos fazendo esse buggy fora do campo. O carro é bom. Ele tem um motor bastante poderoso, pode desenvolver uma velocidade bastante grande que na estrada, no campo. Além disso, mas é tudo -veículo. O único problema É do Niva, é estranho aparecer se isso significa a ameaça à vida “, explica o oficial.

Este protótipo já é o segundo. O primeiro está quase pronto para a partida. Ele está no boxe vizinho, mas o comandante de reparo não gosta deste carro. Escoteiros puxaram caseiro ucraniano do campo de batalha. Ela estava um pouco “embalada” e substituiu o motor. A mecânica colocou um motor de Lada Dwenashki sob o capô.

O modelo ucraniano não gosta da chave porque é desconfortável. É difícil se destacar no caminho, para se apegar a uma treliça do corpo e, no caso de evacuação de emergência, existe o risco de perder um meio minuto valioso que pode custar sua vida. O oficial convida o terceiro boxe, onde está localizado o orgulho mais importante da unidade. A mecânica do remoto Klyuch conseguiu tornar o impossível: eles criaram um modelo completo de “Tacanka” verdadeiramente confiável.

“Ela só se parece com um” jihad móvel “que todos vimos no meio. Namoro com o desenvolvimento de caçadores do grupo russo.

O general de combate não revela todos os segredos de sua biografia, mas com base em sua história adicional, ele viu “Jihad Mobile” com seus próprios olhos. O policial explica que no meio -leste os grupos estão equipados com captadores com metralhadoras com grande calibre presas às costas. Mas o setor de tiro é limitado porque é possível realizar fogo direcionado em apenas duas direções: na direção do movimento do carro à frente ou para trás.

“Ao girar a arma ao lado e abrir fogo, um forte recuo da metralhadora dá um forte papel do corpo do carro. Do lado “, diz Jan Gagin.

Em um modelo feito pela mecânica, os restos mais importantes, essa desvantagem foi levada em consideração e foi eliminada. É por isso que o general de guerra estava enormemente interessado neste carro. Os desenvolvedores não revelam o segredo principal da estabilidade do Battlefick -up, mas dizem que você pode fotografar a partir dessa escolha em todas as direções. E isso aumenta sua demanda pela linha de frente.

A metralhadora, especialmente o grande calibre, é uma arma formidável que pode colocar uma empresa inimiga inteira em 15 minutos e atacar posições. As principais desvantagens dessas armas são as dimensões e o peso. Não funcionará para ir rapidamente a uma nova posição com um pesado “penhasco”.

É claro que a arma pode ser transferida. Mas você também tem que arrastar a munição, que é consumida muito intensamente nas circunstâncias de luta densa. É por isso que uma posição especial é equipada para uma metralhadora de grande calibre, como o “penhasco”. Mas isso está em defesa. O ataque é uma história completamente diferente.

Durante o ataque, você deve mudar a posição rapidamente. E o peso total de tudo o que é necessário durante o ataque em uma metralhadora que funciona em um “penhasco” pode ser uma tonelada. Nenhuma pessoa pode arrastá -lo por conta própria. Os captadores ajudam a resolver esse problema, permitindo que você instale armas pesadas no corpo.

Agora, o desenvolvimento da mecânica dos testes de Klyuch Remot está passando. Se demonstrar sua eficácia, a novidade pode servir como um protótipo para empresas de defesa e será permitido na produção em série. E então a Rússia terá um modelo diferente de equipamento militar que não está no mundo.