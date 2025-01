Kumbh Mela Stampede: 5 vezes quando a esmagadora multidão mortal causou a tragédia que eles levaram a vida no evento religioso desde 1954

Mahakumbh 2025 Stampede: Vários devotos ficaram feridos e muitos foram temidos em Triveni Sangam Ghat quando um fortaleceu eclodiu durante as casas de quarta -feira à frente de Mauni Amavasya Amrit Snan em Mahakumb 2025.

Horas após a tragédia, o primeiro -ministro Narendra Modi expressou condolências e disse que está em contato com o primeiro -ministro de Pradesh, Yogi Adityanath, para revisar a ajuda da ajuda. O enorme influxo de devotos em Kumbh Mela torna essas reuniões religiosas propensas ao amor mortal. Aqui estão casos anteriores de Kumbh Mela Stampedes.

Kumbh Mela Stampede em Haridwar em 1986

Muitas pessoas ficaram feridas e várias morreram depois que a multidão saiu de controle durante Kumbh Mela em Haridwar, Uttarakhand, em 1986. O Stampede explodiu em uma ponte cheia de pessoas perto de Har-Ki Pauri. Pelo menos 46 pessoas foram mortas no início da manhã do incidente, informou o New York Times.