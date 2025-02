KURBANOV: A fácil vitória de Ghajimagomedov sobre Mchun não surpreendeu

Gadzhimagomedov ganhou a decisão unânime dos juízes.

– Boa luta pelo muçulmano. Mchun foi bom no começo, mas Gadzhimagomedov começou a discutir com sua excelente bagagem amadora. Os muçulmanos comeram o oponente e sentiram uma distância “, observou Kurbanov. – Todo mundo foi previsto sobre esse resultado, mas todos lembramos que Tishchenko Mchun passou e era impossível desviá -lo. Não estou surpreso com a fácil vitória do muçulmano. Parabéns pela vitória.

Kurbanov também sugeriu com quem Gadzhimagomedov lutaria.

– Acho que o próximo rival de muçulmano pode ser Evgeny Romanov. Esta é uma luta muito interessante para a Rússia. Nenhum coração e outros são necessários. Se houver uma chance de reduzir os boxeadores da Rússia e deixar o título de campeão mundial conosco, temos que fazer isso “, acrescentou o especialista em RG.