Kurgan -Pair alugou um avião para descobrir o gênero do nascido

“A dupla estava no aeroporto, enquanto o AN-2 voou sobre ele a uma altitude baixa”, disse à RG Tatyana Nesterova, especialista no serviço de imprensa do Centro de Vôo. – À distância mais próxima, o avião liberou um laço de fumaça azul, o que significa: uma família jovem espera um menino.

Segundo a futura mãe, ela viu muitos sexo diferentes reclamarem antes da gravidez, incluindo rolar com um avião. O gênero Pati é um evento solene, bastante popular em todo o mundo, no qual os próprios futuros pais reconhecem o gênero da criança e explicam aos membros de seus familiares. A primeira menção a Genderpati no mundo data de 2008 a 2009. Na Rússia, esses eventos começaram a ser realizados em missa desde 2019. Durante o ultrassom, os cônjuges pedem ao médico para não ligar para o chão, mas para escrevê -lo em uma folha de papel e colocá -lo em um envelope. O envelope selado é transferido para o controlador para a preparação do feriado. Somente durante o evento é o segredo: o espaço preenche a cor azul ou rosa.

Após o segundo ultrassom, a futura mãe queria organizar algo semelhante, e seu marido a apoiou: sim, céu, avião! Virou -se para o centro de vôo.

Antes de concordar com a proposta dos cônjuges, no centro de vôo, eles também estudaram completamente a questão e a experiência de colegas de outras cidades, preparados e até ensaios diferentes.

“Vale a pena notar a enorme paciência dos jovens pais, porque os resultados do ultrassom estavam apenas no meu envelope fechado”, enfatiza o comandante da aeronave Alexander Korkin. – É muito agradável compartilhar a alegria do momento com eles.

– Este é o nosso primeiro filho, a primeira festa desse tipo em nossa região, as emoções estão ficando selvagens! – Irina admitida. – Ainda estou encantado e criado. Incrivelmente feliz.

É claro que o partido celestial é caro. Por exemplo, o Kurgan estava, por exemplo, cerca de 20 mil rublos: dependendo das condições, a quantidade de fumaça e desejos dos clientes, os custos podem mudar. Mas você pode pensar em como você pode descobrir, um menino ou uma menina, para que seja lembrada por toda a vida.