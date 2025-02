A última partida do dínamo de Kursk determinou o vencedor da Copa Russa para o basquete feminino.

A partida decisiva ocorreu em 1º de fevereiro em Yekaterinburg com a equipe local da UMMC. Os jogadores de basquete oral eram mais fortes que o frango e venceram com uma pontuação de 89:63 (25:17, 22:16, 22:19, 20:11).

Como resultado, o Dynamo (Kursk) ganhou medalhas de prata. Este é o quinto segundo lugar na história da equipe no campeonato russo.

“Os cinco simbolismos do país da Copa incluíram Marina Goldyreva e Kiara Linkens do time de basquete de Kursk”, disse o Ministério do Esporte Regional.