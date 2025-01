Kuryanka, por ciúmes, enfiou uma faca na gaiola do peito

Um conflito doméstico ocorreu em 24 de março de 2024 em Zheleznogorsk, região de Kursk.

O escritório do promotor regional indicou como o assunto criminal terminou contra um morador local de 42 anos. Ela foi considerada culpada de tentativa de assassinato. A mulher bebeu em casa com sua colega de quarto. Uma briga explodiu um com o outro devido ao ciúme.

“Durante o julgamento, o homem atingiu o companheiro de quarto na cara. Em resposta, ela pegou a faca e atingiu a área do peito da vítima, depois tentou usar um segundo golpe, mas o homem conseguiu agarrar a faca do atacante “, disse o escritório do escritório do promotor regional do escritório.

Oportunidade de assistência médica salvou o coabitante da morte. Sua esposa civil recebeu 6 anos e 6 meses de colônia. O réu foi colocado sob custódia policial no tribunal depois que a sentença foi anunciada.