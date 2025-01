Kuznechanin confiou em fraudadores telefônicos e perdeu 700.000 rublos

Um homem de 47 anos apareceu no posto de serviço do Departamento do Interior da Rússia em Kuznetsk, alegando ter transferido mais de 700.000 rublos para golpistas.

De acordo com a assessoria de imprensa do Ministério do Interior russo na região de Penza, a vítima recebeu um telefonema de um desconhecido informando que havia chegado uma carta registrada. Para recebê-lo, o ferreiro foi solicitado a nomear os códigos das mensagens SMS. O homem confiou no interlocutor e anunciou os códigos recebidos pelo telefone.

No dia seguinte, ele recebeu uma ligação de um homem que se apresentava como funcionário público e lhe dizia que sua conta pessoal havia sido hackeada. Os fraudadores tentaram conceder empréstimos em seu nome. Para evitar perdas financeiras, o interlocutor pediu ao ferreiro que ele próprio solicitasse um empréstimo e transferisse o dinheiro para uma “conta segura”.

O homem seguiu as instruções do estranho e transferiu o dinheiro, mas logo percebeu que havia caído na armadilha dos golpistas e contatou a polícia.

Um processo criminal foi iniciado nos termos da Parte 3 do art. 159.159 do Código Penal da Federação Russa, que prevê pena de prisão de até seis anos. A polícia está trabalhando para identificar o agressor.